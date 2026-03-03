Corte de Tumbes da la bienvenida a universitarios del Programa SECIGRA

La Corte resalta que esta iniciativa fortalece el vínculo entre la academia y el servicio público. Fuente: Difusión.

La Corte resalta que esta iniciativa fortalece el vínculo entre la academia y el servicio público. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dio la bienvenida a los integrantes del Programa SECIGRA Derecho 2026, quienes se incorporan para realizar prácticas preprofesionales en las distintas áreas jurisdiccionales y administrativas de la institución, como parte de su proceso de formación profesional.

Durante la jornada de inducción, se brindó orientación sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, el flujo de atención de expedientes, la dinámica del trabajo en despacho y los principales lineamientos de conducta institucional, con énfasis en la puntualidad, la responsabilidad funcional y la confidencialidad de la información.

La Corte destacó que la presencia de los secigristas fortalece el vínculo entre la academia y el servicio público, y contribuye a consolidar una justicia más eficiente y cercana al ciudadano, a través del apoyo formativo en tareas de gestión documental, atención y soporte a los despachos.

Con esta incorporación, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la formación de futuros profesionales del Derecho, promoviendo espacios de aprendizaje práctico y valores éticos orientados al servicio de la ciudadanía.