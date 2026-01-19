José Jerí y Fernando Rospigliosi en el ojo de la tormenta: congresistas promueven censura

El Congreso busca censurar la Mesa Directiva de la institución por las reuniones de Jerí con empresario chino y la presión de Rospigliosi sobre jueces del Poder Judicial. Foto: Composición/LR

El Congreso busca censurar la Mesa Directiva de la institución por las reuniones de Jerí con empresario chino y la presión de Rospigliosi sobre jueces del Poder Judicial. Foto: Composición/LR

Se complica la situación del presidente de la República, José Jerí, y el encargado del Congreso, Fernando Rospligiosi. Desde el Parlamento, los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán (Bloque Democrático) y Edward Málaga promueven dos mociones de censura contra los integrantes de la Mesa Directiva de la institución por diversos cuestionamientos en su contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La moción se sustenta en que Jerí tuvo reuniones clandestinas y sin registrar con el empresario chino, Zhihua Yang, en un chifa de San Luis a altas horas de la noche el pasado 26 de diciembre, a la que acudió encapuchado y en el cofre presidencial, y en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en el Cercado de Lima, el último 6 de enero, en la que fue captado con lentes oscuros, en buso y de forma alterada mientras hablaba por teléfono.

TE RECOMENDAMOS CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En cuanto a Rospigliosi, el pedido se basa en la intimidación que habría ejercido sobre los jueces del Poder Judicial con la finalidad de que se aplique la ley de lesa humanidad (Ley 32107) en el proceso judicial que se sigue por la masacre de Cayara. La propuesta recoge el accionar del parlamentario, quien —según se indica— habría utilizado una columna de opinión y declaraciones en televisión para identificar a los magistrados que no apliquen dicha ley, advirtiéndoles sobre posibles denuncias y sanciones que se adoptarían en su contra.

Hasta el momento, la moción de censura promovida por Luque Ibarra contra Rospigliosi cuenta con 8 firmas, según reportó en su cuenta oficial de X. Entre ellos figuran Silvana Robles, Jaime Quito y Alex Flores (Bancada Socialista); Susel Paredes, Ruth Luque y Sigrid Bazán (Bloque Democrático), Elías Varas (JPP), Flor Pablo Medina (no agrupada).

Es preciso resaltar que la Bancada Socialista (5), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (11) y Bloque Democrático (5) suman 21 congresistas, que superarían el mínimo de firmas requeridas para presentar la moción.

De acuerdo con el artículo 65 del Reglamento del Congreso, para que la iniciativa sea presentada se necesita el 15% de firmas del total de parlamentarios; es decir, 20 rúbricas.

Luego, el Parlamento debe admitir a debate y votación la solicitud presentada. Para que sea aprobada, deberá tener el respaldo de 66 congresistas.

La caída de la Mesa Directiva conllevaría la elección de una nueva, por lo cual, quien asuma como presidente del Congreso, también lo hará como jefe de Estado.

Otros votos que sumarían en las mociones de censura

Por otro lado, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) promueve una moción de vacancia contra el presidente Jerí. Según informó el legislador este lunes 19 de enero, su propuesta cuenta con 14 firmas de los parlamentarios Wilson Quispe, Ruth Luque, Elias Varas, Flavio Cruz, María Agüero, Isaac Mita, Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Susel Paredes, Hamlet Echevarria, Sigrid Bazán y Elizabeth Taipe.

En la iniciativa, los legisladores de la bancada perulibrista como Montalvo, Agüero, Cruz y Tapide apoyan el pedido de vacancia contra Jerí por incapacidad moral permanente. Solo ese grupo parlamentario suma 12 integrantes. Sumado a las 21 que votarían a favor de una moción de censura, habría el respaldo de 33 parlamentarios.

Moción de censura avanzaría más rápido que una vacancia presidencial

Jerí, al ser presidente del Congreso y asumir la presidencia de la República tras la caída de Dina Boluarte, podría dejar Palacio de Gobierno de dos maneras: a través de una moción de censura y vacancia. Sin embargo, la primera vía es mucho más rápida y se necesitarían menos votos en el Pleno (66).

Para iniciar el proceso de vacancia, es necesario recolectar las firmas del 20% del total de congresistas, lo que equivale a 26 firmas. Posteriormente, se requiere que el 40% del Pleno, es decir, 52 votos, apruebe la admisión de la moción para su debate y votación. Finalmente, para que Jerí sea destituido, se necesitan 87 votos.

Si el Congreso decide llevar a cabo todo el proceso en un solo día, como ocurrió en el caso de Boluarte, será necesario contar con 104 votos. Esto se debe a que, según el artículo 89-A, inciso C, del Reglamento del Congreso, se requiere el voto de las cuatro quintas partes del número legal de congresistas para adelantar el debate y la votación de la moción de vacancia.

"El Perú no puede seguir en manos de los mismos que mienten, encubren y gobiernan de espaldas a la ciudadanía", expresó en su cuenta de X, la congresista Sigrid Bazán, quien alertó sobre estos procesos de destitución.

Fernando Rospigliosi en defensa de José Jerí

Más temprano, Rospigliosi calificó como "errores" las reuniones no registradas oficialmente que el presidente Jerí sostuvo en un chifa de San Borja. Asimismo, rechazó las mociones de vacancia promovidas por sectores de izquierda, argumentando que Jerí debe continuar en el cargo y que cualquier denuncia o proceso en su contra debería iniciarse a partir del 29 de julio.

"El presidente debe de recapacitar seguramente y corregir los errores que ha cometido; espero que sea así por el bien del país, porque estamos todos empeñados en la lucha contra la delincuencia y, en segundo lugar, en tener elecciones limpias, libres y transparentes", declaró.

Además, Rospigliosi señaló que el mandatario interino mostró una "actitud incorrecta" que, en su opinión, debe ser evaluada por la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, según sus declaraciones, esta citación se llevaría a cabo en la primera semana de febrero, ya que en los próximos días se iniciará la semana de representación