El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró como "errores" las reuniones sin registro oficial del presidente José Jerí en un chifa de San Borja y rechazó las mociones de vacancia que ya vienen recolentando firmas desde sectores de la izquierda. Para Rospigliosi, José Jerí debe de continuar en el cargo y si hay algo que "denunciar o procesar" se debe realizar desde es el 29 de julio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El presidente debe de recapacitar seguramente y corregir los errores que ha cometido, espero que sea así por el bien del país, porque estamos todos empeñados en la lucha contra la delicuencia y en segundo lugar en tener elecciones limpias, libres y transparentes", sostuvó el titular del Parlamento.

TE RECOMENDAMOS CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Añadió que el mandatario encargado ha tenido una "actitud incorrecta" que, a su parecer, debe de ser evaluado en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, según sus propias palabras, de concretarse esta citación todavía sería en la primera semana de febrero, debido a que los próximos días iniciará la semana de representación.

Sobre las mociones de vacancia y censura que distintos parlamentarios de izquierda viene recopilando firmas para su presentación, el presidente del Congreso se mostró en contra de una destitución de José Jerí porque daría "mayor inestabilidad" en el contexto de las próximas elecciones.

"Estoy en contra de eso (vacancia). Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilicito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo, pero a partir del 29 de julio de este año. No esta muy lejos. Entonces, pretender nuevamente a estas alturas un cambio en la presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora, sospechas -que pueden ser fundadas o no-, pero que de ninguna manera en mi opinión deberían motivar cosas como esa y crear más inestabilidad en medio de un proceso electoral que ya esta en marcha", indicó.