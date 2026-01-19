HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Rospigliosi aseguró que una eventual denuncia y proceso contra José Jerí debe de ser a partir del 29 de julio de este año y que vacancia no debe proceder porque estamos en un "proceso electoral".

Desde el Congreso alistan una moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Composición LR
Desde el Congreso alistan una moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Composición LR

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró como "errores" las reuniones sin registro oficial del presidente José Jerí en un chifa de San Borja y rechazó las mociones de vacancia que ya vienen recolentando firmas desde sectores de la izquierda. Para Rospigliosi, José Jerí debe de continuar en el cargo y si hay algo que "denunciar o procesar" se debe realizar desde es el 29 de julio.

"El presidente debe de recapacitar seguramente y corregir los errores que ha cometido, espero que sea así por el bien del país, porque estamos todos empeñados en la lucha contra la delicuencia y en segundo lugar en tener elecciones limpias, libres y transparentes", sostuvó el titular del Parlamento.

Añadió que el mandatario encargado ha tenido una "actitud incorrecta" que, a su parecer, debe de ser evaluado en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, según sus propias palabras, de concretarse esta citación todavía sería en la primera semana de febrero, debido a que los próximos días iniciará la semana de representación.

Sobre las mociones de vacancia y censura que distintos parlamentarios de izquierda viene recopilando firmas para su presentación, el presidente del Congreso se mostró en contra de una destitución de José Jerí porque daría "mayor inestabilidad" en el contexto de las próximas elecciones.

"Estoy en contra de eso (vacancia). Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilicito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo, pero a partir del 29 de julio de este año. No esta muy lejos. Entonces, pretender nuevamente a estas alturas un cambio en la presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora, sospechas -que pueden ser fundadas o no-, pero que de ninguna manera en mi opinión deberían motivar cosas como esa y crear más inestabilidad en medio de un proceso electoral que ya esta en marcha", indicó.

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

