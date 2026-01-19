HOYSuscripcion LR Focus

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Según el Reglamento del Congreso, la iniciativa debe reunir al menos 66 votos en el Pleno para que la censura prospere.

Sigrid Bazán propone moción de censura contra Jerí. Foto: composición LR
La congresista Sigrid Bazán anunció la presentación de una moción de censura contra el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien actualmente ejerce el cargo de presidente de la República de manera encargada. Según el reglamento del Parlamento, se necesitan 66 votos en el Pleno para que prospere la censura y se ponga fin a su Gobierno.

“¡José Jerí no debe estar un día más en el cargo! Al ser presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, lo que corresponde es censurarlo. Por ello estamos recolectando firmas para presentar una moción para exigir su censura inmediata. El Perú no puede seguir en manos de los mismos que mienten, encubren y gobiernan de espaldas a la ciudadanía", publicó en X.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

En el oficio de la moción de censura también se cuestiona que, bajo la conducción de Jerí, no se hayan adoptado medidas efectivas frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.

"Que, Jerí Oré ha demostrado tener un comportamiento sospechoso y sumamente riesgoso para el país, al sostener reuniones con empresarios privados, en horas de la noche y fuera de Palacio de Gobierno. En efecto, según informó ‘Punto Final’, Jerí utilizó el ‘cofre presidencial’ de trasladarse de madrugada al chifa de propiedad de Zhihua Yang, en San Borja", menciona en la moción de censura.

"El mandatario ingresó al lugar a las 10:18 p.m. del 26 de diciembre vistiendo una capucha que le cubría, prácticamente, todo el rostro. A su lado, estaba una persona con gorra, que hoy se conoce es el ministro del Interior, Vicente Tiburcio”, agregan.

PUEDES VER: José Jerí desaparece de sus redes sociales: no responde ni publica en su cuenta de X desde hace una semana

