HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Elecciones 2026: Ruth Luque y Torres Caro en vivo y moción de vacancia contra Rospigliosi | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

La iniciativa parlamentaria acusa al presidente encargado del Congreso de ejercer presión política y mediática sobre jueces que llevan casos de violación de derechos humanos, lo que, según el documento, vulnera la independencia del Poder Judicial.

Buscan reunir firmas para censurar a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR
Buscan reunir firmas para censurar a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR

La congresista Ruth Luque anunció la presentación de una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por presunta intimidación a jueces del Poder Judicial que debían resolver la aplicación de la Ley 32107 en el proceso por la masacre de Cayara. La medida busca sancionar lo que se considera una injerencia directa en una decisión jurisdiccional aún pendiente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa sostiene que el parlamentario, en su condición de primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Legislativo, utilizó una columna de opinión y declaraciones televisivas para identificar a los magistrados del caso y advertirles sobre denuncias y sanciones si no aplicaban la norma que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad anteriores al 2002.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Congresista Ruth Luque busca interponer una moción de censura en contra de Fernando Rospiglosi. Foto: La República

Congresista Ruth Luque busca interponer una moción de censura en contra de Fernando Rospiglosi. Foto: La República

PUEDES VER: Congreso duplicó su gasto anual: de 600 millones de soles pasó a cerca de 1.500 millones en solo 4 años

lr.pe

El documento recuerda que las expresiones se difundieron horas antes de la audiencia en la que se evaluaba la situación de dos exmilitares procesados por la matanza de 1988, y que el propio Rospigliosi apareció conectado virtualmente a la sesión judicial, lo que reforzó la percepción de presión institucional.

La censura propuesta señala que estos hechos comprometen la separación de poderes, afectan la imagen del Congreso y resultan incompatibles con el deber constitucional de respetar la autonomía de los órganos jurisdiccionales en procesos de alto interés público.

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi minimiza reunión no oficial entre José Jerí y empresario chino: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo"

lr.pe

Advertencias y amenazas: la conducta de Rospigliosi frente a jueces del caso Cayara

La moción precisa que el legislador publicó un artículo en el diario Expreso en el que mencionó con nombre y apellido a los magistrados encargados del caso Cayara, a quienes calificó con antecedentes negativos y advirtió que podrían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y el Ministerio Público.

A estas afirmaciones se sumaron declaraciones televisivas en las que sostuvo que un juez que no aplicara la Ley 32107 cometería delito flagrante y debía ser sancionado de inmediato, lo que, según los firmantes, configuró un mensaje directo de amedrentamiento contra autoridades que aún no emitían fallo.

La moción añade que la presencia virtual del congresista en la audiencia del pasado 12 de enero, luego de esas advertencias públicas, creó un contexto de presión política sobre la Sala que evaluaba la prescripción solicitada por la defensa de los procesados.

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

lr.pe

Fernando Rospigliosi: los fundamentos que sustenta la moción de censura en su contra

El texto cita el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que calificó los actos atribuidos a Rospigliosi como graves por tratarse de un proceso vinculado a presuntas violaciones de derechos humanos y por enviar un mensaje de intimidación a magistrados.

También se invoca la Constitución, que consagra la separación de poderes y la independencia judicial, y se subraya que, al ocupar un alto cargo en el Parlamento, el congresista tenía un deber reforzado de neutralidad frente a decisiones jurisdiccionales en trámite.

La propuesta concluye que el uso del cargo para condicionar o influir en resoluciones judiciales amerita una censura política por vulnerar el orden democrático y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

Notas relacionadas
Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi minimiza reunión no oficial entre José Jerí y empresario chino: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo"

Fernando Rospigliosi minimiza reunión no oficial entre José Jerí y empresario chino: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo"

LEER MÁS
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

LEER MÁS
Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

LEER MÁS
José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

LEER MÁS
Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025