Es falso este afiche que convocó una marcha en Perú para el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo"

LO FALSO:

En los últimos días, ha circulado en diversas calles de Lima un afiche con el mensaje "Bájate a un tombo"...

Y así es como los manifestantes piensan acabar con la inseguridad y la corrupción: matando a uno o más policías. (Alejandro Muñante, 17 de octubre de 2025).

Este tipo de campañas no es una protesta, es un llamado al odio y al asesinato (Patricia Chirinos, 18 de octubre de 2025).

LO VERDADERO:

Afiche que supuestamente se muestra pegado en las calles de Lima, es en realidad una imagen generada con la inteligencia artificial de Google, Gemini.

No hay evidencia de que colectivos o movimientos sociales hayan convocado a dicha campaña contra los efectivos policiales del Perú.

El programa de detección, Hive Moderation, identificó que más del 97% del material viral fue creado con IA.

El 15 de octubre de 2025, varios colectivos sociales que se representan como parte del movimiento mundial "Generación Z", realizaron una protesta multipropósito contra el gobierno de transición de José Jerí, que abarca reclamos por el aumento de la inseguridad ciudadana, las extorsiones, las leyes pro crimen organizado, la degradación de los derechos humanos, las investigaciones retenidas por la masacre en el sur peruano en 2022, entre otras.

En este contexto, varias figuras públicas políticas han afirmado que dicho movimiento protestante en Perú ha pegado varios afiches por las calles de Lima que supuestamente convocó a una marcha el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo", referido a la represión policial que acabó con la vida de Trvko, músico y rapero peruano, además de otros 100 heridos. No obstante, se trata de un bulo que busca minimizar las manifestaciones.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo más viral se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 1.200 'me gusta', 1.100 comentarios y fue 573 veces compartido por otras redes sociales.

Afiche no fue pegado en las calles de Lima y tampoco es real: fue hecho con IA

En la primera revisión superficial, encontramos que el afiche tiene varios fallos en su edición, como palabras mal puntualizadas e ilustraciones incoherentes (como una mano con 6 dedos; o la palabra "caídiós"); aparte, se presume que fue pegado por las calles de Lima, pero los bordes del modelo muestra supuestas cintas adhesivas que están distorsionados o no tienen forma.

Por ello, para identificar la composición del viral, lo sometimos a un análisis con el programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que más del 97% de la composición fue hecha con inteligencia artificial, con un índice del 97% de provenir del motor de asistencia hecho por Google, llamado Gemini.

Resultado del programa Hive Moderation tras análisis del viral. Foto: La República

Con ello, realizamos búsquedas inversas a la imagen para encontrar publicaciones del mismo afiche en páginas oficiales de agrupaciones sociales que asistieron a las manifestaciones o difundan los mismos reclamos. No encontramos más que posteos que deslindan y desmienten dicho afiche. Sin embargo, encontramos que la mayoría de las publicaciones sobre este bulo fueron divulgadas por personajes políticos conservadores y los congresistas Alejandro Muñante y Patricia Chirinos.

Siguiendo el rastro, realizamos una búsqueda en la interfaz de Google con las palabras del lema, y encontramos que el afiche fue publicado como parte de una nota televisiva del programa homónimo de la periodista Milagros Leiva, el 17 de octubre de 2025 a las 9.13 p. m. En dicho programa, la periodista expone el mismo afiche, pero con una característica que confirma que fue hecho con Gemini: lleva el logo del motor de inteligencia artificial. En el desarrollo del noticiero, Leiva no explica de dónde proviene el bulo, solo sindica que fue hecho por extranjeros referidos como "los cubanos" y que fueron pegados por las calles de Lima.

Publicación del programa homónimo de Milagros Leiva del 17 de octubre de 2025. Foto: captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, la congresista Chirinos indicó a este verificador que publicó el banner en su cuenta de X debido a su viralidad, y que su opinión se basa en condenar todo tipo de acto que incite a la agresión o el crimen en todo tipo de protesta, no contra colectivos sociales. Por parte del congresista Muñante, decidió evitar nuestras preguntas.

Conclusión

El banner viral no fue pegado en las calles de Lima y tampoco fue difundido por colectivos sociales. El análisis del programa de detección, Hive Moderation, identificó que más del 97% del viral fue generado por la inteligencia artificial Gemini, y lo confirmamos con la aparición del logo en el programa de Milagros Leiva. La congresista Chirinos respondió a La República que el motivo de difundir la imagen en su cuenta oficial, no fue para desinformar, sino condenar las agresiones entre policías y ciudadanos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

