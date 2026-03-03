HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Los 'peces gordos' del Derecho | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Rodrygo es la primera estrella que se pierde el Mundial 2026: Real Madrid confirma que el brasileño se rompió los ligamentos y menisco

Real Madrid anunció la seria lesión que presenta el atacante de la selección brasileña. El tiempo de recuperación no le permitirá disputar la próxima Copa del Mundo.

Rodrygo era uno de los 'fijos' en la lista de Brasil para el Mundial 2026. Foto: LaLiga
Rodrygo era uno de los 'fijos' en la lista de Brasil para el Mundial 2026. Foto: LaLiga

Las malas noticias persiguen al Real Madrid. Luego de caer en el Santiago Bernabéu ante Getafe y no poder acercarse al líder Barcelona, el conjunto merengue emitió un comunicado para dar a conocer la grave lesión que sufrió el brasileño Rodrygo Goes. El talentoso delantero se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha; de esta manera, su presencia en el Mundial 2026 quedó descartada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó la 'Casa Blanca' en su página web.

PUEDES VER: ¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

lr.pe

Rodrygo no jugará el Mundial 2026

De acuerdo a los reportes de la prensa española, se estima que la recuperación del futbolista tardará entre 6 a 8 meses; es decir, recién volver a jugar un partido a finales del 2026. El veloz extremo también se perderá la serie ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League.

Esta noticia cambia por completo los planes del italiano Carlo Ancelotti, quien contaba con el atacante de 25 años como uno de sus pilares en la selección de Brasil.

PUEDES VER: Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

lr.pe

Real Madrid tendrá 7 bajas ante el Manchester City

Rodrygo Goes se suma a la lista de bajas que presenta Real Madrid para el duelo de ida contra Manchester City el miércoles 11 de marzo. Figuras como el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé tampoco podrán sumar minutos frente a los ciudadanos.

  • Éder Militao (rotura del bíceps femoral)
  • Jude Bellingham (lesión en músculo semitendinoso)
  • Kylian Mbappé (desgarro en la rodilla)
  • Dean Huijsen (lesión muscular en el gemelo de su pierna)
  • Dani Ceballos (rotura en el sóleo de la pierna)
  • Rodrygo (rotura de ligamento cruzado y menisco externo)
  • Raúl Asencio (contractura cervical).
Notas relacionadas
Real Madrid pierde el rumbo en LaLiga: cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y se aleja de la punta

Real Madrid pierde el rumbo en LaLiga: cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y se aleja de la punta

LEER MÁS
José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

LEER MÁS
Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

LEER MÁS
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años: cambio en el escudo y nuevos detalles de la indumentaria

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

Deportes

Alianza Lima estrena camiseta en honor a sus 125 años: cambio en el escudo y nuevos detalles de la indumentaria

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la semifinal de Copa del Rey?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Votar con DNI vencido en Elecciones Perú 2026: qué dice la ONPE

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026 entre Espinoza y Abanto: fecha, hora y dónde votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025