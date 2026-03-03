Rodrygo es la primera estrella que se pierde el Mundial 2026: Real Madrid confirma que el brasileño se rompió los ligamentos y menisco
Real Madrid anunció la seria lesión que presenta el atacante de la selección brasileña. El tiempo de recuperación no le permitirá disputar la próxima Copa del Mundo.
Las malas noticias persiguen al Real Madrid. Luego de caer en el Santiago Bernabéu ante Getafe y no poder acercarse al líder Barcelona, el conjunto merengue emitió un comunicado para dar a conocer la grave lesión que sufrió el brasileño Rodrygo Goes. El talentoso delantero se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha; de esta manera, su presencia en el Mundial 2026 quedó descartada.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó la 'Casa Blanca' en su página web.
Rodrygo no jugará el Mundial 2026
De acuerdo a los reportes de la prensa española, se estima que la recuperación del futbolista tardará entre 6 a 8 meses; es decir, recién volver a jugar un partido a finales del 2026. El veloz extremo también se perderá la serie ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League.
Esta noticia cambia por completo los planes del italiano Carlo Ancelotti, quien contaba con el atacante de 25 años como uno de sus pilares en la selección de Brasil.
Real Madrid tendrá 7 bajas ante el Manchester City
Rodrygo Goes se suma a la lista de bajas que presenta Real Madrid para el duelo de ida contra Manchester City el miércoles 11 de marzo. Figuras como el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé tampoco podrán sumar minutos frente a los ciudadanos.
- Éder Militao (rotura del bíceps femoral)
- Jude Bellingham (lesión en músculo semitendinoso)
- Kylian Mbappé (desgarro en la rodilla)
- Dean Huijsen (lesión muscular en el gemelo de su pierna)
- Dani Ceballos (rotura en el sóleo de la pierna)
- Rodrygo (rotura de ligamento cruzado y menisco externo)
- Raúl Asencio (contractura cervical).