Renovación Popular y una cuestionada gestión en la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga inició la gestión asegurando que cumpliría su periodo como alcalde y que Lima sería potencia mundial: renunció para ir a la presidencia.

Entre promesas incumplidas y proyectos inconclusos, Renovación Popular lleva ya tres años al frente de la Municipalidad de Lima. Este partido alcanzó el sillón edil con Rafael Lopez Aliaga, quien dejó el liderazgo de la alcaldía para tentar nuevamente el sillón presidencial, qu no alcanzó el 2021 cuando fue superado por Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

En ese sentido, López Aliaga faltó a su palabra para participar en el actual proceso electoral. El 9 octubre del 2022, pocos días después de ser elegido alcalde, prometió que no renunciaría para postular a Palacio de Gobierno. “Mi palabra vale oro”, dijo en Sin medias tintas, de Latina. Cuál sería el valor del oro para él, porque se retiró oficialmente del cargo dejando como antecedente una gestión cuestionada.

La adquisición de motos

En junio último, el programa Panorama informó sobre un posible sobrecosto en la Municipalidad Metropolitana de Lima. La investigación señaló que la MML y el Gobierno Regional de Piura le compraron los vehículo al mismo proveedor; sin embargo, la gestión de López Aliaga gastó S/5 mil más por cada motocicleta.

Se trató de 3 600 motos de la marca Honda que la institución edil compró a través de la Ofi cina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a la empresa Pana Autos. La inversión total fue de S/131 millones por todas las motocicletas modelo Sahara 300.

El GORE Piura destinó S/ 4 718 175 para adquirir 150 motocicletas, lo que equivale a S/ 31 454 por unidad.

En contraste, la Municipalidad de Lima pagó S/ 36 400 por cada moto, lo que implica una diferencia cercana a los S/ 5 000 por unidad. Al proyectar ese monto sobre 3 600 motocicletas, el sobrecosto asciende, según el dominical, a aproximadamente S/ 18 millones. Pablo Paredes, entonces jefe de administración de la MML, explicó que no hubo ningún sobrecosto, sino que en su caso, a diferencia del GORE Piura, el precio incluye el mantenimiento y equipamiento por tres años.

“En las compras públicas, hay un concepto del valor por dinero. La eficiencia económica no se mide solo por el precio, sino por el ciclo

de vida útil del bien. En este contrato integral, que costó S/ 36 mil 400 por moto, el mantenimiento fue de S/ 10 mil. Aseguramos un costo

unitario integral de S/ 46 mil por moto”, declaró a Panorama.

Aliaga ratificó ello resaltando que el proceso fue transparente, garantizado por UNOPS y que se incluyó el mantenimiento para evitar crear más “cementerios de motos”, pues es lo que suele afectar a los equipos comprados para combatir la inseguridad.



Pese a ello, expresó su molestia contra la empresa Pana Autos por decir que el costo incluía la construcción de un taller. “Suena a estafa, pues. ¿Qué nivel tiene Pana Autos SAC? Yo sí le voy a pedir explicaciones y, si no son satisfactorias, tendremos que revocarles el contrato

No es así, una corporación global que está con Honda, con la ética japonesa, eso suena a chicharrón”, dijo. Trenes en mal estado Relacionado a la adquisición de bienes, otro de los hechos que generó cuestionamientos fue la donación de los trenes de la empresa Caltrain a fin de implementar una nueva ruta ferroviaria entre Chosica y el Cercado de Lima, con planes de extenderse hasta el Callao.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) solicitó, en julio, a la comuna de Lima sustentar con documentos oficiales el valor registrado en abril de este año, que asciende a S/822 millones, muy por encima del valor original declarado por el donante por casi 4.9 millones de dólares.

Voceros del área legal del municipio señalaron que el monto aprobado por los regidores no corresponde al valor comercial o contable de los trenes, sino a un “valor técnico patrimonial”. Asimismo, aseguraron que la donación fue realizada conforme a ley y sustentada con un informe de tasación y peritaje técnico.

“Dicho valor declarado por la MML es importante para asegurar los bienes en caso de pérdida y/o destrucción, garantizando su reposición

inmediata”, indicó la comuna.

Adicionalmente, la llegada de los trenes a Lima significó una polémica por su estado. El informe técnico realizado por Rail Electrical Services LLC y revelado por La Encerrona, mostró que 84 vagones de los 90 tipo Gallety necesitan ser reacondicionados, pues a la cabina de control le falta la radio y sus cables, no está operativo el módulo de seguridad, cuenta con una ventana astillada, pasamanos del vestíbulo desprendido, entre otros desperfectos.

De las 20 unidades que originalmente iban a ser enviadas a Lima, solo llegaron 19. Según se lee en el informe técnico, se descartó la vigésima locomotora, calificándola como “no viable para reparación” debido a daños graves en el bastidor delantero provocados por una colisión, lo que llevó a recomendar su ‘chatarreo’.

Las unidades 903, 910 y 914 requieren una reconstrucción total de sus motores antes de poder ser operativas. Una de ellas carece de piezas esenciales, otra presenta una contaminación interna grave, y el informe sugiere incluso reconsiderar si es rentable llevar a cabo las reparaciones en estas tres locomotoras.

Inauguración anticipada de la Vía Expresa Sur

En la misma línea de obras, en septiembre 2025, López Aliaga inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, un corredor vial que pretende unir Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Lo hizo pese a que la infraestructura aún estaba inconclusa y presentaba deficiencias en su diseño y seguridad vial. Los vecinos de los distritos involucrados observaron que los carriles auxiliares estaban sin asfaltar y faltaba señalización.

Antes de ello, en agosto, el MTC impuso a la Municipalidad Metropolitana una multa superior a los S/ 160 millones por haber comenzado la obra sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes. En respuesta, la comuna anunció medidas técnicas y legales contra lo que consideran que respondía a un “acoso político”.

Conflicto con los peajes

A esto se suma la situación con Rutas de Lima (RDL). A inicios de diciembre, la empresa confirmó que dejará de operar la concesión debido a la falta de ingresos por lo que, según afirma, se ha hecho “materialmente imposible” sostener las actividades en las vías a su cargo. Según mencionaron, la situación financiera que atraviesa es consecuencia directa de acciones de diversas entidades del Estado, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la que acusa de haber actuado “pública y reiteradamente” para privarla de sus fuentes de financiamiento.

El entonces burgomaestre consideró que se trata de “un delito flagrante” luego del cese de sus operaciones en la capital y el intento de la empresa concesionaria de cerrar el túnel Benavides, impedido por personal de la Policía y Serenazgo.

Hay que sumar el caso de Lima Expresa, encargada de la administración del peaje en la Vía de Evitamiento–Línea Amarilla. El ente denunció que la Municipalidad habría incumplido una orden del Tribunal Internacional de Arbitraje (CIADI) al poner en funcionamiento una vía alterna sin cobro de peaje a la altura del peaje de Monterrico, en sentido hacia la avenida Separadora Industrial. Con esos antecedentes, Renzo Reggiardo asumió el máximo liderazgo de la institución edil. Pero, poco antes de asumir la alcaldía, en julio 2025, fue señalado por supuestamente infringir la neutralidad electoral e indicar que López Aliaga “será un gran presidente.