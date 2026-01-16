HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Con una condena por corrupción, una deuda pendiente con el Estado y vínculos directos con el régimen de Alberto Fujimori, Absalón Vásquez reaparece en la escena política como candidato al Senado por Renovación Popular, el partido liderado por Rafael López Aliaga

Vásquez fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori. Hoy busca llegar al Senado pese a condena judicial en su contra. Foto: difusión
Vásquez fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori. Hoy busca llegar al Senado pese a condena judicial en su contra. Foto: difusión

Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue sentenciado por delito de peculado y hoy busca llegar al Senado con Renovación Popular. Su candidatura ha generado controversia debido a que mantiene una condena por corrupción y una millonaria reparación civil impaga, lo que podría impedirle postular en las elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Vásquez integró el núcleo político del fujimorismo en la década de 1990. Ocupó uno de los ministerios clave del régimen. Desde ese cargo manejó presupuestos públicos y programas estatales. Su nombre aparece en investigaciones judiciales y en registros vinculados al entorno de Vladimiro Montesinos.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sorteo miembros de mesa 2026: día, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones 2026

lr.pe

Tras la caída del régimen, el exfuncionario enfrentó procesos penales por uso irregular de recursos del Estado. La justicia lo halló responsable de peculado. La sentencia quedó firme. El fallo incluyó pena suspendida y el pago de una reparación civil que supera el millón de soles.

Pese a estos antecedentes, Renovación Popular lo incluyó en su lista al Senado. El partido es liderado por Rafael López Aliaga, quien ha defendido públicamente la presencia de figuras del fujimorismo en su proyecto político.

PUEDES VER: Elecciones regionales y municipales 2026: Inscripción de candidatos vence el 16 de junio según calendario del JNE

lr.pe

El exministro de Fujimori y su historial judicial

Durante el régimen de Alberto Fujimori, Absalón Vásquez dirigió el Ministerio de Agricultura por varios años. Fue uno de los funcionarios con mayor permanencia en el cargo. Su gestión coincidió con la etapa de concentración de poder y control político desde el Ejecutivo.

Las investigaciones posteriores revelaron irregularidades en el uso de fondos públicos. El Poder Judicial determinó que participó en actos de peculado. La sentencia estableció responsabilidad penal y una obligación económica a favor del Estado.

El exministro no ha cancelado la totalidad de la reparación civil. Los registros judiciales indican que solo se ha cubierto una fracción del monto. Esta situación mantiene vigente su condición de deudor del Estado por un delito de corrupción.

PUEDES VER: Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

lr.pe

Su candidatura al Senado y los cuestionamientos legales

El informe de la Unidad de Investigación de La República señala que Absalón Vásquez fue presentado públicamente como candidato al Senado por Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga. El medio precisa que el exministro figura en las listas pese a contar con una sentencia firme por peculado y una reparación civil superior al millón de soles que no ha sido cancelada en su totalidad.

El informe recoge además la opinión de especialistas en derecho electoral, quienes explican que la legislación vigente impide postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos de corrupción. Según estos juristas, la existencia de una sentencia consentida y ejecutoriada, así como una deuda por reparación civil, constituyen impedimentos objetivos establecidos en la norma.

En la misma línea, precisó que esta situación podría dar lugar a observaciones o tachas dentro del proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones, debido a que la prohibición no depende de valoraciones políticas, sino del cumplimiento estricto de los requisitos de idoneidad y probidad exigidos para quienes aspiran a integrar el próximo Senado en las elecciones 2026.

Notas relacionadas
Sorteo miembros de mesa 2026: día, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones 2026

Sorteo miembros de mesa 2026: día, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones regionales y municipales 2026: Inscripción de candidatos vence el 16 de junio según calendario del JNE

Elecciones regionales y municipales 2026: Inscripción de candidatos vence el 16 de junio según calendario del JNE

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

LEER MÁS
José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

LEER MÁS
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025