¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Vásquez fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori. Hoy busca llegar al Senado pese a condena judicial en su contra. Foto: difusión

Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue sentenciado por delito de peculado y hoy busca llegar al Senado con Renovación Popular. Su candidatura ha generado controversia debido a que mantiene una condena por corrupción y una millonaria reparación civil impaga, lo que podría impedirle postular en las elecciones 2026.

Vásquez integró el núcleo político del fujimorismo en la década de 1990. Ocupó uno de los ministerios clave del régimen. Desde ese cargo manejó presupuestos públicos y programas estatales. Su nombre aparece en investigaciones judiciales y en registros vinculados al entorno de Vladimiro Montesinos.

Tras la caída del régimen, el exfuncionario enfrentó procesos penales por uso irregular de recursos del Estado. La justicia lo halló responsable de peculado. La sentencia quedó firme. El fallo incluyó pena suspendida y el pago de una reparación civil que supera el millón de soles.

Pese a estos antecedentes, Renovación Popular lo incluyó en su lista al Senado. El partido es liderado por Rafael López Aliaga, quien ha defendido públicamente la presencia de figuras del fujimorismo en su proyecto político.

El exministro de Fujimori y su historial judicial

Durante el régimen de Alberto Fujimori, Absalón Vásquez dirigió el Ministerio de Agricultura por varios años. Fue uno de los funcionarios con mayor permanencia en el cargo. Su gestión coincidió con la etapa de concentración de poder y control político desde el Ejecutivo.

Las investigaciones posteriores revelaron irregularidades en el uso de fondos públicos. El Poder Judicial determinó que participó en actos de peculado. La sentencia estableció responsabilidad penal y una obligación económica a favor del Estado.

El exministro no ha cancelado la totalidad de la reparación civil. Los registros judiciales indican que solo se ha cubierto una fracción del monto. Esta situación mantiene vigente su condición de deudor del Estado por un delito de corrupción.

Su candidatura al Senado y los cuestionamientos legales

El informe de la Unidad de Investigación de La República señala que Absalón Vásquez fue presentado públicamente como candidato al Senado por Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga. El medio precisa que el exministro figura en las listas pese a contar con una sentencia firme por peculado y una reparación civil superior al millón de soles que no ha sido cancelada en su totalidad.

El informe recoge además la opinión de especialistas en derecho electoral, quienes explican que la legislación vigente impide postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos de corrupción. Según estos juristas, la existencia de una sentencia consentida y ejecutoriada, así como una deuda por reparación civil, constituyen impedimentos objetivos establecidos en la norma.

En la misma línea, precisó que esta situación podría dar lugar a observaciones o tachas dentro del proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones, debido a que la prohibición no depende de valoraciones políticas, sino del cumplimiento estricto de los requisitos de idoneidad y probidad exigidos para quienes aspiran a integrar el próximo Senado en las elecciones 2026.