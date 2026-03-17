Donayre busca volver al Congreso, pero RMP le recuerda su condena: “Se ha presentado sabiendo que viola la ley”

Edwin Donayre, que busca llegar al Senado por Progresemos, fue increpado de manera rotunda por Rosa María Palacios, quien remarcó que su candidatura no sería procedente al haber sido condenado por corrupción en el año 2018. “Usted no puede postular, y se ha presentado sabiendo que viola la ley”, cuestionó la conductora.

En esa línea, Donayre sostuvo que no pretende llegar al Congreso en busca de “impunidad” luego de que Palacios enfatizara que el Jurado Electoral Especial lo habría retirado de la campaña, como era lo “lógico”. Sin embargo, como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones pidió que volvieran a emitir un pronunciamiento, por lo que se estaría fuera de plazo para sacarlo de la contienda.

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El excongresista, por otro lado, manifestó que al haber estado recluido en el penal de Castro Castro por un año y también en Virgen de las Mercedes, podría decir que las condiciones de encierro son “similares”. En tanto, la periodista señaló que por seis meses mantuvo una condición de “prófugo de la justicia”, pero Donayre continuó alegando su inocencia y que mantendría en reserva si fue entrega o captura.

“Había una recompensa de 100.000 soles por mi cabeza… Es una cosa fraudulenta, y se lo digo en su cara, señor César San Martín, hasta el último de sus días, usted tendrá un cargo de conciencia de haber sentenciado injustamente a un inocente”, finalizó el exparlamentario.