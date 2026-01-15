HOYSuscripcion LR Focus

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará las apelaciones de las tachas presentadas contra las planchas presidenciales de los partidos este jueves a las 8:30 de la mañana. La decisión que tome el JNE sobre las candidaturas será definitiva con miras a las Elecciones 2026.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este jueves 15 de enero a las 8:30 de la mañana las apelaciones de las tachas presentadas contra las planchas presidenciales de Renovación Popular y Perú Primero, que encabezan Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra, respectivamente, con miras a las Elecciones 2026. En el primer caso, dos ciudadanos tachantes denunciaron que el partido, presuntamente, utilizó una forma de elección distinta a la establecida en el estatuto de la organización política. Mientras que en Perú Primero, denunciaron que Vizcarra consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado y que, a pesar de estar inhabilitado, estaría impedido de ser candidato presidencial, según la Ley 30717.

07:59
15/1/2026

Perú Primero al borde de ser excluido de las Elecciones 2026

El JNE analizará primero la apelación presentada por Perú Primero, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas contra Mario Vizcarra por contar con una sentencia por peculado en su pasado. En su resolución, el organismo electoral indicó que el Tribunal Constitucional (TC) no logró los votos necesarios para declarar inconstitucional la Ley 30717, la cual prohíbe a personas condenadas y rehabilitadas por peculado postular a cargos públicos, como es el caso del hermano del expresidente Martín Vizcarra. MÁS DETALLES AQUÍ

07:51
15/1/2026

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá este 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Roberto Burneo, decidirá este jueves 15 de enero el destino de las candidaturas presidenciales de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra. En una audiencia pública, se evaluarán las apelaciones presentadas contra las tachas que afectan a los postulantes de Renovación Popular y Perú Primero, respectivamente, con miras a las Elecciones 2026.

