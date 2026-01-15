JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco mediante la Resolución N.° 00124-2026-JEE-CSCO/JNE, declaró improcedente la solicitud de inscripción del congresista Luis Ángel Aragón Carreño como candidato a la Cámara de Diputados por la organización política Avanza País - Partido de Integración Social

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión se fundamenta en una serie de irregularidades administrativas y legales que la organización política no logró subsanar dentro de los plazos otorgados por la autoridad electoral.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las razones de la exclusión

El JEE de Cusco identificó tres puntos que invalidaron la candidatura de Aragón Carreño: La organización política no adjuntó el acta de designación directa que validara la inclusión de Luis Aragón en la lista. En su lugar, el partido presentó un acta de reemplazo donde figuraba otro ciudadano (Hugo Javier Chacón de la Cruz) para la misma posición en la lista.

Al estar afiliado a otra organización, Aragón requería una autorización formal. Sin embargo, el permiso presentado fue suscrito por el personero legal de Acción Popular, quien, según el marco legal vigente (Ley Orgánica de Elecciones), no tiene facultades para otorgar dicho permiso. El tribunal señaló que tal facultad recae exclusivamente en el secretario general o la autoridad competente según el estatuto del partido.

Debido a estas omisiones, el JEE consideró que se vulneraron las normas de democracia interna y la integridad de la lista de candidatos.

Otros candidatos afectados

La resolución no solo afectó a Aragón. El pleno del JEE Cusco también declaró improcedentes las candidaturas de Karerina Bayona Olivera, por no presentar su Declaración Jurada de Hoja de Vida y de no tener deuda de reparación civil, y de Milton Cesar Pechuga Melgar, por omitir la entrega de su solicitud de licencia sin goce de haber requerida para trabajadores del sector público.

Lista admitida "en parte"

Pese a estas exclusiones, la lista de Avanza País para el distrito electoral de Cusco no ha sido rechazada en su totalidad. El JEE resolvió admitir en parte la solicitud, permitiendo que sigan en carrera los siguientes candidatos:

Jefferson Artemio Paucar Coaquira (Posición 1) Maria Lida Pro Riveros (Posición 2) Sofia del Pilar Vasquez Orrillo (Posición 6)

Las posiciones 3, 4 y 5 de la lista han sido declaradas formalmente como improcedentes. La resolución ordena ahora la publicación de la lista admitida para iniciar el periodo de tachas correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.