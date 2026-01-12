HOYSuscripcion LR Focus

Política

Presidenta del TC habría vulnerado la neutralidad electoral al referirse a postulación de Mario Vizcarra, según informe del JEE

El documento señala que Pacheco emitió declaraciones sobre la candidatura de Vizcarra en una entrevista en Canal N, lo que podría influir negativamente en la intención de voto de la ciudadanía.

Presidenta del TC habría vulnerado la neutralidad electoral. Foto: composición LR
Presidenta del TC habría vulnerado la neutralidad electoral. Foto: composición LR

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluye que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Imelda Pacheco Zerga, habría vulnerado el principio de neutralidad electoral al emitir declaraciones públicas sobre la postulación presidencial de Mario Vizcarra Cornejo, candidato del partido Perú Primero, en el marco del proceso de elecciones generales 2026.

El documento señala que las declaraciones cuestionadas fueron realizadas durante una entrevista que la magistrada dio al medio Canal N, el pasado 2 de enero en la que se refirió a la situación jurídica del candidato y a la tacha presentada contra su postulación, un caso que se encontraba en trámite ante el sistema electoral.

"La señora Luz Imelda Pacheco Zerga, actual Presidente del Tribunal Constitucional, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante las afirmaciones realizadas durante una entrevista en el medio de comunicación Canal N, lo que perjudicaría la candidatura al cargo de Presidente de la República, del Sr. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, por la organización política “Partido Político Perú Primero” y tal como se detalla en el contenido del presente informe", se lee.

Informe del JEE.

Informe del JEE.

Según el área de Fiscalización, Pacheco en su condición de máxima autoridad del TC, habría invocado su cargo para pronunciarse sobre un asunto electoral concreto, lo que podría perjudicar a una organización política e influir en la intención de voto de la ciudadanía.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, en caso el Jurado Electoral Especial admita a trámite el informe de fiscalización, la autoridad involucrada debe ser notificada para que ejerza su derecho de defensa. En ese escenario, la presidenta del Tribunal Constitucional contará con un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos ante el JEE correspondiente, antes de que este emita una decisión sobre la presunta infracción al principio de neutralidad.

Luz Pacheco: "Fueron todas afirmaciones generales"

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Imelda Pacheco Zerga, rechazó haber vulnerado el principio de neutralidad electoral y sostuvo que sus declaraciones fueron de carácter general. En declaraciones a RPP, afirmó que le sorprendió tanto la presentación de la denuncia como el informe de fiscalización, y señaló que su intervención pública se limitó a explicar las dos posturas asumidas por el TC.

