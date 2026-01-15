César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"
El líder del partido Alianza para el Progreso sorprendió al indicar que desconocía que 13 de sus candidatos al Congreso cuentan con sentencias, poniendo en duda la rigurosidad de sus filtros para afiliar a sus postulantes.
- APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García
- Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos
César Acuña, candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, fue consultado sobre los 13 candidatos con sentencias que busca llevar al Congreso de la República. Al término de un mitin en Jesús María, el exgobernador regional buscó deslindarse indicando que desconocía las sentencias.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Me acabo de enterar ahorita y tengo que evaluar y que me expliquen por qué han inscrito candidatos con sentencias y antecedentes", aseguró luego de indicar que todos sus candidatos habrían sido elegidos por una Comisión Especial del partido.
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí
Los 14 candidatos sentenciados de APP
Según reveló Panamericana, Alianza para el Progreso registra 13 candidatos para diputados, senadores y vicepresidente con sentencias por delitos que van desde falsa declaración hasta delito monetario y peculado.
Los sentenciados son:
|LILIAN MARISOL CRUZADO VASQUEZ
|DIPUTADO
|CAJAMARCA
|APROPIACIÓN ILÍCITA
|2 AÑOS
|SUSPENDIDA
|JUANA VELA VALLES DE SANTOYO
|DIPUTADO
|LORETO
|COLUSION
|3 AÑOS
|SUSPENDIDA
|LUIS ALBERTO GARCIA VASQUEZ
|DIPUTADO
|LAMBAYEQUE
|CONTRA TRANQUILIDAD PÚBLICA
|4 AÑOS
|SUSPENDIDA
|LUIS ARMANDO ORIHUELA LAZO
|DIPUTADO
|JUNIN
|EXPOSICIÓN DE PERSONA A PELIGRO
|3 AÑOS
|SUSPENDIDA
|KENNETH ROGER LYNCH MERA
|DIPUTADO
|CAJAMARCA
|IMPRUDENCIA VEHICULAR
|50 DÍAS MULTA
|SUSPENDIDA
|WALTER GUIDO CHAMBI QUISPE
|SENADOR
|PUNO
|DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
|REGLAS CONDUCTA
|RESERVA
|ALEJANDRO SOTO REYES
|VICEPRESIDENTE
|CUSCO
|DIFAMACIÓN
|1 AÑO
|RESERVA
|ALEJANDRO SOTO REYES
|VICEPRESIDENTE
|CUSCO
|DIFAMACIÓN
|1 AÑO
|RESERVA
|ALEJANDRO SOTO REYES
|VICEPRESIDENTE
|CUSCO
|DIFAMACIÓN
|1 AÑO
|RESERVA
|FRANCISCO KELER RENGIFO KHAN
|DIPUTADO
|MADRE DE DIOS
|DIFAMACIÓN
|CONDENA
|SUSPENDIDA
|FRANCISCO KELER RENGIFO KHAN
|DIPUTADO
|MADRE DE DIOS
|FALSA DECLARACIÓN
|CONDENA
|SUSPENDIDA
|MARIANO BACA ANAYA
|SENADOR
|NACIONAL
|FALSEDAD GENERICA
|2 AÑOS
|SUSPENDIDA
|GUISELA AYVAR GUTIERREZ
|DIPUTADO
|AYACUCHO
|LESIONES GRAVES
|4 AÑOS
|SUSPENDIDA
|RAQUEL BEATRIZ BLANCAS VELI
|DIPUTADO
|JUNIN
|LESIONES LEVES
|RESERVA
|RESERVA
|LUIS ANGEL YUPANQUI OLIVA
|DIPUTADO
|LA LIBERTAD
|DELITO MONETARIO
|180 DIAS MULTA
|OTRO
|EDUARDO RUBEN CARHUARICRA MEZA
|SENADOR
|PASCO
|PECULADO
|PRIVATIVA
|SUSPENDIDA