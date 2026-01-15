HOYSuscripcion LR Focus

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

El líder del partido Alianza para el Progreso sorprendió al indicar que desconocía que 13 de sus candidatos al Congreso cuentan con sentencias, poniendo en duda la rigurosidad de sus filtros para afiliar a sus postulantes.

César Acuña renunció como gobernador de La Libertad para postular a la Presidencia del Perú. Foto: composición LR

César Acuña, candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, fue consultado sobre los 13 candidatos con sentencias que busca llevar al Congreso de la República. Al término de un mitin en Jesús María, el exgobernador regional buscó deslindarse indicando que desconocía las sentencias.

"Me acabo de enterar ahorita y tengo que evaluar y que me expliquen por qué han inscrito candidatos con sentencias y antecedentes", aseguró luego de indicar que todos sus candidatos habrían sido elegidos por una Comisión Especial del partido.

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Los 14 candidatos sentenciados de APP

Según reveló Panamericana, Alianza para el Progreso registra 13 candidatos para diputados, senadores y vicepresidente con sentencias por delitos que van desde falsa declaración hasta delito monetario y peculado.

Los sentenciados son:

LILIAN MARISOL CRUZADO VASQUEZDIPUTADOCAJAMARCAAPROPIACIÓN ILÍCITA2 AÑOSSUSPENDIDA
JUANA VELA VALLES DE SANTOYODIPUTADOLORETOCOLUSION3 AÑOSSUSPENDIDA
LUIS ALBERTO GARCIA VASQUEZDIPUTADOLAMBAYEQUECONTRA TRANQUILIDAD PÚBLICA4 AÑOSSUSPENDIDA
LUIS ARMANDO ORIHUELA LAZODIPUTADOJUNINEXPOSICIÓN DE PERSONA A PELIGRO3 AÑOSSUSPENDIDA
KENNETH ROGER LYNCH MERADIPUTADOCAJAMARCAIMPRUDENCIA VEHICULAR50 DÍAS MULTASUSPENDIDA
WALTER GUIDO CHAMBI QUISPESENADORPUNODESOBEDIENCIA A LA AUTORIDADREGLAS CONDUCTARESERVA
ALEJANDRO SOTO REYESVICEPRESIDENTECUSCODIFAMACIÓN1 AÑORESERVA
FRANCISCO KELER RENGIFO KHANDIPUTADOMADRE DE DIOSDIFAMACIÓNCONDENASUSPENDIDA
MARIANO BACA ANAYASENADORNACIONALFALSEDAD GENERICA2 AÑOSSUSPENDIDA
GUISELA AYVAR GUTIERREZDIPUTADOAYACUCHOLESIONES GRAVES4 AÑOSSUSPENDIDA
RAQUEL BEATRIZ BLANCAS VELIDIPUTADOJUNINLESIONES LEVESRESERVARESERVA
LUIS ANGEL YUPANQUI OLIVADIPUTADOLA LIBERTADDELITO MONETARIO180 DIAS MULTAOTRO
EDUARDO RUBEN CARHUARICRA MEZASENADORPASCOPECULADOPRIVATIVASUSPENDIDA

