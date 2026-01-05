Señores candidatos 2026: No nos hagan matarnos, por René Gastelumendi

Señores candidatos: la campaña electoral apenas calienta motores y, sin embargo, el aire ya se siente viciado. Lo que venimos presenciando en sus discursos no es una competencia de ideas, sino un despliegue peligroso de lo que la psicología social denomina "cierre cognitivo". Observamos con preocupación cómo sus estrategias se centran en clausurar el pensamiento crítico para sustituirlo por lealtades ciegas. Escribo estas líneas no como un espectador pasivo, sino como alguien con cierta tribuna y que ve con alarma cómo, en su afán por ganar, están rompiendo algo mucho más valioso que una elección: nuestra convivencia.

Lo vemos en ambos lados del espectro. De uno, escuchamos juramentos para "derrotar al progresismo", planteando la política como una guerra de exterminio ideológico, incapaz de diferenciar la paja del trigo. Del otro, se nos seguirá ofreciendo la Asamblea Constituyente o el cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) como si fueran dogmas de fe que no admiten discusión técnica. Candidatos: el mensaje que están enviando es que no se permite la "tibieza". Pero lo que ustedes llaman tibieza, nosotros lo llamamos juicio propio.

Desde la psicología, la Necesidad de Cierre Cognitivo surge del miedo a la incertidumbre. En tiempos de crisis, el cerebro humano busca respuestas rápidas y definitivas para aliviar el estrés. Ustedes lo saben y lo explotan. Nos ofrecen el analgésico de la certeza absoluta: "elige mi bando y ya no tendrás que pensar más". Esta urgencia de cierre se apoya en una distorsión cognitiva que ustedes manejan con siniestra maestría y lo saben: el pensamiento dicotómico.

El pensamiento dicotómico es la trampa del "todo o nada". Ustedes nos obligan a ver el país en blanco y negro, eliminando cualquier rastro de gris. Bajo su lógica binaria, si un ciudadano cuestiona la viabilidad de una reforma constitucional, ustedes lo etiquetan automáticamente como "defensor de las mafias". Si ese mismo ciudadano duda de la retórica de odio de la derecha, ustedes lo llaman "progre". Es una simplificación deshonesta. Se puede ser crítico con el modelo económico y, al mismo tiempo, defender la estabilidad monetaria que garantiza el BCR. Al eliminar el matiz, señores candidatos, ustedes no solo polarizan el voto; están mutilando la inteligencia del electorado peruano.

Lo más grave, y quizás lo que menos parecen considerar en sus cuarteles de guerra reales y digitales, es que esta agresividad ya se filtró en nuestras familias. Entendamos que el síntoma más degradante de este proceso es el insulto. En sus mítines y redes sociales, el insulto y la descalificación ha reemplazado al adjetivo y al argumento. Ya no se busca refutar la idea del contrario, sino anular su dignidad. Al etiquetar al oponente con epítetos denigrantes, ustedes le dicen a su seguidor que el "otro" no merece ser escuchado, sino silenciado o hasta eliminado. El insulto es el candado final del cierre cognitivo: una vez que le ponemos un nombre degradante a quien piensa distinto, hemos terminado de construir el muro que nos impide razonar.Típicos ejemplos: el “facheo” o el “terruqueo”.

La elección de bando que ustedes promueven está fracturando los hogares. En las reuniones familiares, estoy seguro que el pensamiento dicotómico que ustedes promueven ha transformado al hermano o al padre en un enemigo ideológico al que hay que "aniquilar" verbalmente. Al inyectar el veneno de la "no tibieza", están rompiendo los puentes de comunicación más básicos. La política debería ser un debate sobre el bien común, pero bajo su dirección se ha convertido en una guerra de trincheras donde la lealtad al bando pesa más que el afecto o el respeto mutuo.

Seguramente, sus estrategas les dicen que tenemos que "definirnos", que debemos "mojarnos". Pero hay una diferencia abismal entre tener convicciones y tener un cierre cognitivo. Uno puede comprometerse con una causa sin apagar las luces del cerebro. Mojarse en el fango de la polarización que ustedes proponen no es compromiso; es una renuncia voluntaria a nuestra facultad de razonar.

El costo de su estrategia es la ingobernabilidad. Si ganan bajo un mandato de aniquilación, no podrán gestionar un país de 33 millones de personas que es, por naturaleza, diverso y complejo. Aquel de ustedes que logre la presidencia "jurando" derrotar a la otra mitad del país, estará firmando el acta de parálisis de su propio gobierno desde el primer día.

Señores candidatos: la democracia no sobrevive con súbditos que tienen todas las respuestas, sino con ciudadanos que todavía se atreven a hacer las preguntas correctas. No nos pidan que cerremos la mente para darles el voto. El Perú no necesita búnkeres ideológicos; necesita puentes, y esos solo se construyen con la honestidad de aceptar que nadie tiene la verdad absoluta. Si quieren ser presidentes, llegar al Legislativo, empiecen por respetar nuestra capacidad de dudar. Suena imposible, pero suena.