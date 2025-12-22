LO FALSO:

Rosa María Palacios defiende y llama "jefe" a Gustavo Gorriti.

LO VERDADERO:

Tras realizar una búsqueda inversa, se halló el video original, el cual corresponde al pódcast 'Propuestas del Bicentenario'. El episodio tiene una duración de una hora y, en ningún momento, se menciona al periodista Gustavo Gorriti.

El video que motivó esta verificación fue analizado con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado artificialmente, y los resultados confirmaron que existe una alta probabilidad de que haya sido creado mediante inteligencia artificial. Por lo tanto, el video viral es un montaje generado con IA a partir de un episodio del pódcast 'Propuestas del bicentenario', en el que participó Rosa María Palacios.

En redes sociales circula un video que muestra, supuestamente, a la periodista Rosa María Palacios diciendo lo siguiente: “Tengo que lavarle la cara a [Gustavo] Gorriti, con mi jefe nadie se mete”. Sin embargo, el video fue generado con inteligencia artificial a partir de un fragmento del pódcast 'Propuestas del bicentenario', en el cual fue invitada Palacios.

El video falso fue generado con IA

Tras realizar una búsqueda inversa en Google, se identificó que el video original corresponde a una entrevista del pódcast 'Propuestas del Bicentenario', en la que Rosa María Palacios participó como invitada. Tanto en el video manipulado como en el original se aprecian los mismos elementos: Palacios con la misma vestimenta, el mismo modelo de micrófono y una cortina de color cian oscuro. El episodio aborda el tema “¿Quién manda realmente en el Perú?” y tiene una duración de una hora con 40 segundos. A lo largo de todo el capítulo no se menciona al periodista Gustavo Gorriti.

El equipo de Verificador de La República analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyo que el material presentaba un 79.5% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 89% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra, supuestamente, a Rosa María Palacios defendiendo a Gustavo Gorriti fue analizado con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados confirmaron que el material fue creado mediante IA. Además, se halló el video original, publicado en la cuenta de YouTube del pódcast 'Propuestas del Bicentenario', el cual tiene una duración de una hora y, en ningún momento, menciona al periodista Gustavo Gorriti. Por lo tanto, el video viral de Rosa María Palacios defendiendo y llamando "jefe" a Gustavo Gorriti es falso, es un montaje generado con IA a partir de un episodio del pódcast 'Propuestas del bicentenario', en el que participó la periodista.

