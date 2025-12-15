HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones: "Un monumento a la prepotencia"

Acción Popular fue excluido de las elecciones generales 2026 por el JNE luego de que se detectaran irregularidades en su proceso de elecciones primarias.

RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones. Foto: composición LR
RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó la entrevista que brindó Alfredo Barnechea a Canal N luego de que se conociera la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se anulaban las elecciones primarias de su organización política debido a irregularidades en su proceso. Palacios, criticó que el ahora ex candidato presidencial dijera que era imposible que una resolución así se sacará un sábado en la tarde y aclaró que en época electoral el JNE anda en sesión permanente.

"Alfredo Barnechea montó en cólera, hay que decirlo, el día sábado, cuando el Jurado Nacional de Elecciones publicó esta información, publicó la resolución y señaló que no sabían con quién se habían metido. “Estoy sorprendido e indignado. Era un sábado en la tarde. ¿Cómo es que un sábado en la tarde sacan una resolución?" Por si acaso, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando hay proceso electoral, está en sesión permanente. Está en sesión permanente porque tiene que resolver, resolver, resolver, resolver sin parar, y más con 39 partidos", sostuvo.

Asimismo, Palacios cuestionó que en esa entrevista Barnechea deslizara que miembros del JNE tenían relación con delitos y que los perseguiría. Cabe recordar que en aquella llamada telefónica con Canal N, el ex candidato señaló que no sabían "con quien se estaban enfrentando".

"Dijo que iban a perseguir penalmente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por lavado de activos. Si él sabe que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han cometido el delito de lavado de activos, no tiene que anunciarlo, tiene que denunciarlos, porque, como le dijeron muy bien, eso parece una amenaza vacía. No te voy a denunciar de lo que sea, te voy a perseguir penalmente (...). Esa frase es un monumento a la prepotencia, es un monumento a quien abusa del poder. Yo soy más que la ley, por lo tanto, soy más que tú", agregó.

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

