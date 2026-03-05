HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Entretenimiento

Cantante Britney Spears es arrestada por conducir en estado de ebriedad en California: “Cumplirá con la ley”, afirma su agente

Tras ser esposada, Britney Spears fue llevada al hospital para determinar su nivel de alcohol en la sangre. 

Britney Spears tiene actualmente 44 años. Foto: US Today.
Britney Spears tiene actualmente 44 años. Foto: US Today.

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales a TMZ. La superestrella del pop fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p. m. del miércoles 4 de marzo.

Luego fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 a. m. de este jueves, según los registros de los reclusos. La intérprete de ‘Toxic’ estaba sola cuando la policía la detuvo en Westlake Village, cerca de su casa. Fue trasladada a un hospital inmediatamente después del arresto, según informó TMZ.

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) la transportaron allí para extraerle sangre, según informaron varias fuentes cercanas a Brit. No sufrió lesiones y la visita al hospital fue únicamente para determinar su nivel de alcohol en sangre.

Agente de Britney Spears lamenta incidente de la cantante

Cade Hudson, quien representa a Britney Spears, emitió un comunicado para los medios de comunicación y afirmó: “Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio muy necesario que debe producirse en la vida de Britney”, se lee en una parte.

Además, reveló que los dos hijos de la cantante pasarán tiempo con ella y que su familia más cercana elaborará un plan para su bienestar. “Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos tan difíciles”, compartió la agente.

Los problemas legales que vivió Britney Spears

La cantante de ‘Toxic’ ya había tenido problemas legales antes. En 2007, Britney Spears se enfrentó a cargos por delitos menores y una posible pena de cárcel por un presunto atropello con fuga con un coche aparcado en Los Ángeles.

Los cargos por un pequeño choque finalmente se retiraron porque pagó al dueño del vehículo por los daños, y se declaró el juicio nulo tras un estancamiento del jurado en su juicio por conducir sin licencia de California.

