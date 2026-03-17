Presidenta del TC sobre rapidez con que se admitió hábeas corpus de Cerrón: "Hubo algo irregular" | Composición LR | Composición LR

Presidenta del TC sobre rapidez con que se admitió hábeas corpus de Cerrón: "Hubo algo irregular" | Composición LR | Composición LR

En entrevista con Milagros Leiva para el programa ‘Siempre a las ocho’, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se refirió a la celeridad con la que se admitió el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva y reconoció que hay señales de irregularidades.

“Si bien es cierto a mí me sorprendió (…) lo que te diré es que cuando un magistrado me pide que una causa se vea en audiencia, yo no preguntó cuándo ingresó o cuánto tiempo ha pasado, no, porque tenemos que funcionar en base a la confianza. Pasamos la audiencia y después qué ocurrió y como hubo tanto malestar, pedí un informe preliminar de cómo fue el camino de este expediente, quiero que la ciudadanía sepa que hubo algo irregular”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS GABINETE MIRALLES EN PELIGRO Y JNJ ATACA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según se conoció, este expediente fue remitido por la Primera Sala Constitucional de Lima el pasado 4 de febrero y fue recibido por el TC el 11 de ese mismo mes. Sin embargo, en menos de 20 días después, el tribunal programó la audiencia para el 11 de marzo.

“Llega estos casos, un asesor de esa comisión proyecta esa ponencia en base a los criterios que tiene el TC en esa materia y el coordinador de la comisión si está de acuerdo le pone un visto, si no está de acuerdo la devuelve hasta que sea conforme. En este caso, lo que yo he visto que consta en nuestro sistema es que el coordinador de esa comisión no autorizó ese proyecto porque había sido coordinado directamente con despacho”, agregó.

Cabe señalar que estos procesos suelen tardar hasta un año en tener audiencias programadas. Según el abogado penalista, Benji Espinoza, no se trata así a todos los expedientes. "Un expediente que se recibe el 11 de febrero y al mes ya tiene audiencia es absolutamente célere. No es común ni frecuente en este tipo de procesos. Sería bueno que todos los casos sean así, pero no todos los casos tienen esa celeridad", declaró para este medio.

TC dejó a voto habeas corpus que busca anular prisión preventiva de Cerrón

El pasado 11 de marzo, tras varias horas de audiencia virtual, el Tribunal Constitucional dejó al voto el hábeas corpus que presentó Vladimir Cerrón para continuar su proceso en libertad. En la sesión intervino su abogado, Humberto Abanto y el procurador.

Mientras Abanto señaló que su patrocinado no debería ser considerado en la categoría de prófugo ya que, según menciona, Cerrón no acató la orden judicial porque la consideró “injusta”. Por otra parte, la Procuraduría afirmó que Cerrón sigue en condición de no habido por lo que eso evidencia un riesgo procesal que tiene como consecuencia la justificación de la prisión preventiva.

