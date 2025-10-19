HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La SIP alerta deterioro histórico de la libertad de prensa en América

Discurso de odio y asesinatos. La red de medios más grande del continente denunció en Punta Cana una "creciente hostilidad" impulsada por líderes políticos. La resolución específica sobre Perú exige investigar asesinatos, detener la "ley mordaza" y el acoso judicial del Ministerio Público.

SIP: 81 Asamblea General.
SIP: 81 Asamblea General.

Por Manuel Boluarte, Inforegión

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su 81ª Asamblea General con una grave advertencia sobre la alarmante y progresiva erosión de la libertad de prensa en el continente, señalando que los discursos oficiales de hostilidad son el principal combustible de esta crisis.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras cuatro días de deliberaciones, la SIP denunció un panorama continental marcado por asesinatos, encarcelamientos, exilios y un agresivo acoso judicial que busca asfixiar financieramente a los medios de comunicación independientes.

Los discursos oficiales avivan el odio continental. Una de las conclusiones más preocupantes de la asamblea fue la normalización de la estigmatización del periodismo desde las más altas esferas del poder.

PUEDES VER: “Un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad”, advierte presidente Abinader en inauguración de la 81ª Asamblea SIP

lr.pe

El caso de Perú mereció una resolución propia debido a la gravedad de las restricciones y amenazas contra la prensa. La SIP condenó el hostigamiento gubernamental y los intentos de “mordaza” legislativa que buscan silenciar la crítica.

La Asamblea General de la SIP resolvió específicamente:

-Asesinatos: Instar al Estado a investigar las muertes de los dos periodistas asesinados este año (Gastón Medina y Raúl Celis), como consecuencia de su trabajo.

-Acoso judicial y congreso: Rechazar el intento del Congreso de imponer mordazas, mencionando específicamente la propuesta de debatir la llamada «Ley Mordaza», que busca ampliar las penas de cárcel y difamación contra periodistas. Asimismo, rechazó la aprobación de la ley de amnistía que «favorece a violadores de los derechos humanos».

-Ministerio Público: Demandar al Ministerio Público que “cese la criminalización del periodismo” y que respete la reserva de las fuentes de información. La SIP denunció que la Fiscalía ha continuado su política de exigir a los periodistas revelar sus fuentes y ha abierto investigaciones contra algunos de ellos por supuesta “asociación criminal”.

Luces de esperanza en la justicia

A pesar del sombrío panorama, la SIP destacó “señales positivas” en otros países. En Costa Rica, dos fallos de la Sala Constitucional reforzaron el acceso a la información pública y la libertad de emitir juicios críticos.

PUEDES VER: La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo

lr.pe

En Colombia, una decisión de la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente histórico al reconocer los crímenes contra periodistas como ataques directos a la democracia, y no como homicidios comunes.

La SIP, conformada por más de 1300 medios del hemisferio, concluyó con un llamado urgente a los gobiernos a contrarrestar la narrativa de odio y a defender la institucionalidad democrática.

