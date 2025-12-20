HOYSuscripcion LR Focus

Política

Julio Chávez se pronuncia tras plenario de Acción Popular: “La responsable directa es la señora Cinthia Pajuelo"

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, anunció sanciones internas y penales, y confirmó decisiones clave del plenario sobre su reorganización y el futuro político de sus militantes.

Crisis en Acción Popular: Julio Chávez responsabiliza a Cinthia Pajuelo tras plenario partidario. Foto: Melisa Landa / LR
Crisis en Acción Popular: Julio Chávez responsabiliza a Cinthia Pajuelo tras plenario partidario. Foto: Melisa Landa / LR

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, se pronunció tras el plenario partidario y señaló de manera directa a Cinthia Pajuelo como la responsable de las irregularidades que motivaron la anulación de las elecciones internas y dejaron a la agrupación fuera de la contienda electoral nacional. Según dijo, la alteración del padrón de delegados fue determinante para el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante sus declaraciones, Julio Chávez sostuvo que el partido atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Atribuyó esta situación a decisiones adoptadas por la dirigencia electoral interna y a la falta de controles que permitieron vulnerar la democracia partidaria.

PUEDES VER: Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Chávez afirmó que el daño institucional ya está hecho y que Acción Popular deberá concentrarse en un proceso de recomposición interna para evitar una mayor erosión política.

En ese contexto, el líder partidario confirmó que la organización no participará en las elecciones generales del 2026 y que el enfoque inmediato será la renovación de cuadros y la preparación para los comicios regionales y municipales, en un escenario de fuerte cuestionamiento ciudadano.

PUEDES VER: ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

Cinthia Pajuelo enfrentará proceso de expulsión del partido y denuncias penales

Julio Chávez señaló que Cinthia Pajuelo, expresidenta del comité electoral de Acción Popular, es la “responsable directa material” de las irregularidades detectadas en el proceso de elección de delegados. Afirmó que hubo un “cambiazo” que permitió votar a personas que no habían sido elegidas formalmente.

De acuerdo con el presidente del partido, estos hechos fueron determinantes para que el JNE declarara nulas las primarias. Indicó que la alteración del proceso interno vulneró los principios básicos de legalidad y transparencia exigidos a las organizaciones políticas.

Chávez informó que el plenario aprobó iniciar un proceso de expulsión contra Cinthia Pajuelo, además de promover denuncias penales contra ella y contra quienes resulten responsables. También mencionó la existencia de un audio que comprometería a otros actores en la presunta trama de fraude.

PUEDES VER: Alfredo Barnechea se disculpa por expresiones contra el JNE, pero insiste en cuestionar nulidad de Acción Popular

¿Qué pasará con los congresistas de Acción Popular que buscaban reelegirse?

El presidente de Acción Popular confirmó que el plenario acordó no autorizar a ningún militante para postular al Congreso o al Parlamento Andino por otras agrupaciones políticas. La decisión busca evitar el uso del partido como plataforma de negociación individual.

Chávez explicó que, aunque algunos congresistas evalúen renunciar, el plazo legal para postular por otra organización ya venció. Precisó que la única vía posible sería una autorización partidaria, la cual fue descartada de manera expresa por el plenario.

En ese marco, el líder de Acción Popular confirmó a La República la ausencia de la congresista Maricarmen Alva en la sesión plenaria. Indicó que no asistió ni participó en las decisiones adoptadas.

PUEDES VER: Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea fue vacado del Plan de Gobierno

Otro de los acuerdos adoptados fue la vacancia de Alfredo Barnechea como presidente del plan de gobierno de Acción Popular. Julio Chávez informó que la medida se tomó debido a su inasistencia al plenario y a la falta de explicaciones ante la crisis del partido.

El presidente partidario señaló que se trata de una sanción interna contemplada en los estatutos. Indicó que, en un momento crítico, la ausencia de quienes tenían responsabilidades estratégicas no podía pasar inadvertida.

La salida de Alfredo Barnechea marca un nuevo capítulo en la reconfiguración interna de Acción Popular. Según Chávez, el partido necesita liderazgos activos y comprometidos para enfrentar el proceso de renovación que se avecina.

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

Alfredo Barnechea se disculpa por expresiones contra el JNE, pero insiste en cuestionar nulidad de Acción Popular

Alfredo Barnechea se disculpa por expresiones contra el JNE, pero insiste en cuestionar nulidad de Acción Popular

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

