Política

Atacan a balazos casa de familiares de regidora en San Juan de Miraflores

La regidora Andrea Huamaní denunció que delincuentes dispararon contra la vivienda de sus familiares y agredieron a su acompañante en Pamplona Alta.

Ataque contra vivienda de familiares de regidora, Foto captura: America Noticias
Ataque contra vivienda de familiares de regidora, Foto captura: America Noticias

La regidora de San Juan de Miraflores, Andrea Huamaní, denunció que la noche de este jueves delincuentes armados dispararon contra la vivienda de sus abuelos y agredieron a la persona que la acompañaba. El hecho ocurrió cuando ella llegaba a su domicilio en el sector de Pamplona Alta.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Según la autoridad edil, dos individuos armados ingresaron al domicilio de sus familiares en busca de una persona desconocida que no vive en el lugar. Además, indicó que antes del ataque los sujetos consultaron a los vecinos si en la vivienda se realizaban juegos de casino, lo cual fue negado, por lo que presume que se trataría de una confusión.

