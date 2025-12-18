Migrantes varados en la frontera Perú - Ecuador reabren debate sobre control y crisis humanitaria en Tumbes

El pasado lunes 15 de diciembre buses de la policía llegaron al Puente Internacional, en el distrito de Aguas Verdes, en la región de Tumbes, trasladando a más de 100 ciudadanos adultos indocumentados, en su mayoría de origen venezolano, los que serían expulsados del país. Estos viajaban desde la capital y tenían como destino Ecuador. Sin embargo, al llegar a este punto, se toparon con un enrejado que bloqueaba el camino y la presencia de personal policial que les impedía el pase. “Los dejaron prácticamente a su suerte porque ya no podían regresar al Perú, pero tampoco ingresar al Ecuador", sostuvo un periodista que cubrió el incidente.

Por su lado, la Policía Nacional del Ecuador explicó así su oposición al ingreso de los ciudadanos extranjeros: "No podemos permitir el ingreso de ciudadanos que no porten un documento habilitado para ingresar a nuestro país, en este caso cualquier tipo de visa. Por este motivo no se les ha permitido el ingreso. Esto no ha sido generado por nosotros".

Gerardo Risco, representante de la Cámara de Comercio y Producción del distrito de Aguas Verdes, que aglutina bajo su ala a numerosos negocios de la zona fronteriza, sector que se caracteriza por su comercio, sostuvo que muchos de los inmigrantes advirtieron no haber comido durante varios días; por lo que fueron auxiliados por ONG's que operan en la zona.

El también comerciante acotó que considera fundamental el diálogo entre Perú y Ecuador en estás instancias, ya que se augura una nueva ola migratoria, tras las elecciones en Chile que dieron como ganador al presidente José Kast. Cómo se sabe, el ahora mandatario llegó al poder con un discurso antimigración, con propuestas como negar servicios básicos a ciudadanos en situación irregular hasta alzar muros en torno a las fronteras del país.

"Muchos de ellos expresaban que a ellos los han sacado de su trabajo (...) Tanto el gobierno peruano como el ecuatoriano deben asumir responsabilidades (al emprender medidas como la deportación). En este tipo de situaciones es necesario que ambas naciones habiliten un corredor humanitario (...) Algunos argumentaban no haber comido dos o tres días", apuntó Risco.

Una opinión similar tuvo el alcalde distrital de Aguas Verdes, Cesar Chapoñan, quien exhortó a los ministerios de relaciones exteriores y cancilleres mantener coordinaciones constantes. "Aquí se convulsionó, más de cinco horas paralizados, lo que afectó a los vecinos que viven del intercambio comercial entre los dos países", expuso.

Los ciudadanos extranjeros estuvieron poco más de seis horas esperando en el Puente Internacional, hasta que se les habilitó el pase a Ecuador. Durante parte de este tiempo se mantuvo el enrejado de forma parcial, bloqueando el pase de los vehículos que suelen movilizarse sin impedimentos entre ambas naciones como parte de un tratado internacional de libre tránsito. Esta medida supuso también, en cierta medida, la paralización del intercambio comercial. La limitación no se aplicó para los peatones, quienes podían cruzar de un lado a otro a través de las veredas.

A día de hoy, la situación se normalizó en la frontera. En la zona de Aguas Verdes el movimiento comercial es efervescente ante las fiestas de fin de año. El distrito cuenta con más de cuatro cuadras de comercios, tanto formales como ambulatorios, que reciben a decenas de personas, de origen nacional y extranjero, y terminan al borde del lado peruano del Puente Internacional. Por este se ven cruzar miles de ciudadanos y vehículos, en un intercambio que no se detiene y alcanza su mayor pico en horas de la tarde.

Efectivos de la Policía Nacional en Aguas Verdes. Foto: Almendra Ruesta, La República

Panorama de la inmigración

Una fuente de la Superintendencia Nacional de Migraciones sostuvo que el flujo migratorio no ha sufrido un cambio significativo tras la elección del presidente Kast en Chile. Por el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) suelen pasar ciudadanos ecuatorianos, argentinos, colombianos y bolivianos.

Sin embargo, desde la entidad se hizo la observación de que esta es una imagen parcial de la realidad local ya que la mayoría de migrantes, al carecer de la documentación necesaria para ingresar al país, optan por movilizarse a través de los pases clandestinos por dónde también se moviliza el contrabando y otras economías ilegales.

Por su parte, el alcalde de Aguas Verdes indicó que por su jurisdicción transitarían un promedio de 200 migrantes en condición irregular durante una semana normal.

Los extranjeros carecen de documentación necesaria para ingresar al país, según Migraciones. Foto: Almendra Ruesta, La República

Un control frágil

El burgomaestre fue enfático al señalar que a lo largo de la zona fronteriza que comparte Ecuador y Perú hay una serie de pases clandestinos. La autoridad aseguró que al menos existirían unos 30 en todo el canal internacional, los que carecen de vigilancia por parte de las fuerzas del orden.

En esa línea, criticó que los agentes policiales focalicen su trabajo en el Puente Internacional, una zona de libre tránsito. "El nuevo ministro debe venir a la zona y dejar de tomar decisiones de escritorio. Necesitamos efectivos, pero también requerimos estrategias", sentenció Chapoñan.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado al actual mandatario interino José Jerí, donde solicitó el apoyo para proveer de efectivos policiales para el Centro de Operaciones de Seguridad que se viene construyendo en la jurisdicción y contara con una sala de crisis, camionetas y más de 250 cámaras en todo el distrito de Aguas Verdes, incluyendo la línea de frontera y zonas rurales.

"Queremos hacer un convenio con el ministerio del Interior. Hemos pedido el apoyo de la cartera para que nos permita hacer sostenible en el tiempo este proyecto, pero no hemos recibido respuesta", apuntó la autoridad distrital.

Por su parte, Gerardo Risco minimizó el impacto que tienen las declaraciones de emergencia en las zonas de frontera. Cómo se sabe, el gobierno de Jerí dispuso que está medida se aplique en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Ucayali y Loreto por un periodo de 60 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control migratorio.

Policía y Migraciones controlan el ingreso de extranjeros. Foto: Almendra Ruesta, La República

Región policial se pronuncia tras incidente en frontera

El jefe de la región policial de Tumbes, el general Luis Pacheco, brindó una conferencia de prensa sobre los resultados de su gestión. Durante la rueda de preguntas evitó pronunciarse sobre el incidente en torno al traslado de migrantes ocurrido a inicios de semana. "Yo no puedo responder por acciones que no estén a cargo mío, me pronunciaré cuando estén a cargo de la región policial", sentenció la autoridad, evitando asumir cualquier responsabilidad por el operativo.

Por otro lado, Pacheco reconoció que la zona de frontera de Tumbes es muy "porosa", por lo que es muy complejo monitorear los ingresos irregulares.

"Hemos reforzado los puestos de vigilancia, pero no es un trabajo fácil. No hablamos solo de más de 30 puestos no autorizados sino de una línea que va desde Bahía Azul hasta Pesqueros. Cuando vino el presidente (Jerí) se le pudo mostrar la problemática que tenemos en el sector", señaló la autoridad.

En cuanto a los resultados, Pacheco informó que durante su gestión se han detenido a 273 extranjeros por ejecutar acciones criminales en Tumbes y 4.516 fueron intervenidos en septiembre, octubre y noviembre, evitando su ingreso al país. Por otro lado, puntualizó que se han detenido 119 personas que ejercerían la labor de "coyoteros", que son empresas transportes o vehículos que facilitan el tráfico de migrantes.

Con respecto a otras acciones implementadas, el general mencionó que se han establecido anillos de seguridad en el Puente Bolsico y Puente Internacional, así como en el eje vial. "El primer día de instalado este servicio (eje vial) se detectaron más de 100 migrantes irregulares", explicó.

Además, mencionó la instalación de un puesto con personal de Migraciones en el Puente Internacional, que se llevó a cabo en el mes de septiembre. Según la autoridad, el número de migrantes irregulares que se acercaban a este sector descendió de 50 a 10 al día.