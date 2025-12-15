HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Paul Jaimes, candidato presidencial de Progresemos, minimiza denuncias por violencia y asegura que fue “difamado”

El candidato presidencial tiene dos denuncias en su contra por violencia; en el primer caso por agresión física y verbal y en el segundo por amenaza con arma de fuego.

Paul Jaimes, candidato presidencial de Progresemos, minimiza denuncias por violencia. Foto: composición LR
Paul Jaimes, candidato presidencial de Progresemos, minimiza denuncias por violencia. Foto: composición LR

Durante su participación en el programa Sin guion, conducido por Rosa María Palacios, Paul Jaimes, candidato presidencial del partido Progresemos, le restó importancia a las dos denuncias por violencia que registra en su contra y aseguró que fue víctima de “difamación”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En sus declaraciones, Jaimes negó la veracidad de ambas acusaciones, pese a que, según precisó Palacios, la primera denuncia fue presentada en agosto de 2010 por su hermana, por presunta agresión física y verbal, y la segunda en diciembre de 2016 por Hilda Graciel Angulo, por amenaza con arma de fuego.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Por la segunda persona en 100% falso, tal es así que se archivo (...) le interpuse una querella y no sé ni cómo va ese tema (debería saber) no te notifican, yo me enteré de eso en 2023, para muchos el honor es lo más importante, sino cualquier vago habla cualquier tontería.”, afirmó. No obstante, reconoció desconocer el estado actual de la querella que asegura haber interpuesto, lo que dejó sin aclarar su situación en las instancias judiciales.

"En el caso de mi hermana no tengo denuncia por parte de ella. No tengo denuncia. 100% falso, mi hermana es parte de la comisión política, es una de mis mejores amigas. Te invito a que la cites porque yo te puedo decir mil cosas", sostuvo visiblemente alterado durante la entrevista.

PUEDES VER: Caso Odebrecht: Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Australia junto a su esposa por casi un mes

lr.pe

Las declaraciones del candidato adquieren mayor relevancia si consideramos que una de sus principales propuestas de campaña es la instauración de la pena de muerte en el país, una postura que ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. La existencia de denuncias por violencia en su contra pone en evidencia una contradicción política y ética en torno a su discurso de 'mano dura'.

"Hace unos años (...) fui también asaltado como miles o millones en el Perú, a mano armada, tuve que suplicar por la vida de mi menor hija. Vas, haces la denuncia, crees que alguien está detenido, pero muchos casos se quedan impunes. Pero a ver, arrodíllate y suplica para que no hieran a tu hija y me van a entender (...) ¿Para qué nos sirve proteger los derechos humanos de tantos delincuentes? Voy a ser el presidente que aplique la pena de muerte", alegó al recurrir a una experiencia personal para justificar su propuesta

Hasta el momento, en la página web del partido Progresemos no se ha emitido ningún pronunciamiento institucional que precise la situación legal de su candidato con respecto a ambas acusaciones.

Notas relacionadas
RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones: "Un monumento a la prepotencia"

RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones: "Un monumento a la prepotencia"

LEER MÁS
RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sorprende al revelar que periodista Pedro Salinas descubrió su talento para la conducción: “Él es mi Ferrando”

Rosa María Palacios sorprende al revelar que periodista Pedro Salinas descubrió su talento para la conducción: “Él es mi Ferrando”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

LEER MÁS
Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

LEER MÁS
Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

LEER MÁS
Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025