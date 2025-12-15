Durante su participación en el programa Sin guion, conducido por Rosa María Palacios, Paul Jaimes, candidato presidencial del partido Progresemos, le restó importancia a las dos denuncias por violencia que registra en su contra y aseguró que fue víctima de “difamación”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En sus declaraciones, Jaimes negó la veracidad de ambas acusaciones, pese a que, según precisó Palacios, la primera denuncia fue presentada en agosto de 2010 por su hermana, por presunta agresión física y verbal, y la segunda en diciembre de 2016 por Hilda Graciel Angulo, por amenaza con arma de fuego.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Por la segunda persona en 100% falso, tal es así que se archivo (...) le interpuse una querella y no sé ni cómo va ese tema (debería saber) no te notifican, yo me enteré de eso en 2023, para muchos el honor es lo más importante, sino cualquier vago habla cualquier tontería.”, afirmó. No obstante, reconoció desconocer el estado actual de la querella que asegura haber interpuesto, lo que dejó sin aclarar su situación en las instancias judiciales.

"En el caso de mi hermana no tengo denuncia por parte de ella. No tengo denuncia. 100% falso, mi hermana es parte de la comisión política, es una de mis mejores amigas. Te invito a que la cites porque yo te puedo decir mil cosas", sostuvo visiblemente alterado durante la entrevista.

Las declaraciones del candidato adquieren mayor relevancia si consideramos que una de sus principales propuestas de campaña es la instauración de la pena de muerte en el país, una postura que ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. La existencia de denuncias por violencia en su contra pone en evidencia una contradicción política y ética en torno a su discurso de 'mano dura'.

"Hace unos años (...) fui también asaltado como miles o millones en el Perú, a mano armada, tuve que suplicar por la vida de mi menor hija. Vas, haces la denuncia, crees que alguien está detenido, pero muchos casos se quedan impunes. Pero a ver, arrodíllate y suplica para que no hieran a tu hija y me van a entender (...) ¿Para qué nos sirve proteger los derechos humanos de tantos delincuentes? Voy a ser el presidente que aplique la pena de muerte", alegó al recurrir a una experiencia personal para justificar su propuesta

Hasta el momento, en la página web del partido Progresemos no se ha emitido ningún pronunciamiento institucional que precise la situación legal de su candidato con respecto a ambas acusaciones.