Betssy Chávez: PJ rechaza recusación que buscaba apartar al juez Juan Carlos Checkley de proceso penal en su contra

El Poder Judicial rechazó la recusación presentada por Betssy Chávez contra el juez Juan Carlos Checkley. Foto: composición LR

El Poder Judicial rechazó la recusación presentada por Betssy Chávez contra el juez Juan Carlos Checkley. Foto: composición LR

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por la defensa de Betssy Chávez para recusar al juez Juan Carlos Checkley y apartarlo del proceso penal que se sigue en su contra. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que declaró infundado el recurso y confirmó la permanencia del magistrado en el caso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Con esta resolución, el tribunal supremo descartó que existan razones suficientes para cuestionar la imparcialidad de Checkley, uno de los jueces que ha emitido decisiones clave dentro del proceso judicial que involucra a la expremier.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La recusación había sido planteada por los abogados de Chávez como parte de una estrategia para cuestionar actuaciones previas del magistrado, las cuales —según la defensa— afectaban garantías del debido proceso.

PUEDES VER: PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

Sala Suprema descarta falta de imparcialidad

La Sala Penal Permanente del Poder Judicial evaluó los argumentos presentados por la defensa y concluyó que estos no acreditan una conducta parcial ni un interés indebido del juez Juan Carlos Checkley en el proceso.

Según la resolución, las decisiones adoptadas previamente por el magistrado forman parte de sus atribuciones jurisdiccionales y no constituyen, por sí solas, causales válidas de recusación contempladas en la ley.

El tribunal precisó además que la imparcialidad judicial se presume, salvo que existan hechos concretos y verificables que demuestren lo contrario, lo que no se acreditó en este caso vinculado a Betssy Chávez.

Estos fueron los argumentos de la defensa de Betssy Chávez

La defensa de Betssy Chávez sustentó su pedido en resoluciones emitidas por Juan Carlos Checkley, entre ellas una relacionada con la prórroga de la prisión preventiva, que posteriormente fue cuestionada en instancias superiores.

Sin embargo, la Sala Suprema señaló que el desacuerdo con una decisión judicial no constituye una prueba de parcialidad, y que los mecanismos de impugnación no pueden ser reemplazados por solicitudes de recusación.

Con este pronunciamiento, el Poder Judicial ratifica que el proceso penal continuará bajo la conducción del mismo magistrado, mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos atribuidos a la exjefa del Consejo de Ministros.