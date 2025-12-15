HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Betssy Chávez: PJ rechaza recusación que buscaba apartar al juez Juan Carlos Checkley de proceso penal en su contra

La Sala Penal Permanente del Poder Judicial concluyó que no existen elementos objetivos que acrediten falta de imparcialidad del magistrado, por lo que continuará a cargo del proceso seguido contra la expremier.

El Poder Judicial rechazó la recusación presentada por Betssy Chávez contra el juez Juan Carlos Checkley. Foto: composición LR
El Poder Judicial rechazó la recusación presentada por Betssy Chávez contra el juez Juan Carlos Checkley. Foto: composición LR

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por la defensa de Betssy Chávez para recusar al juez Juan Carlos Checkley y apartarlo del proceso penal que se sigue en su contra. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que declaró infundado el recurso y confirmó la permanencia del magistrado en el caso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con esta resolución, el tribunal supremo descartó que existan razones suficientes para cuestionar la imparcialidad de Checkley, uno de los jueces que ha emitido decisiones clave dentro del proceso judicial que involucra a la expremier.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La recusación había sido planteada por los abogados de Chávez como parte de una estrategia para cuestionar actuaciones previas del magistrado, las cuales —según la defensa— afectaban garantías del debido proceso.

PUEDES VER: PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

lr.pe

Sala Suprema descarta falta de imparcialidad

La Sala Penal Permanente del Poder Judicial evaluó los argumentos presentados por la defensa y concluyó que estos no acreditan una conducta parcial ni un interés indebido del juez Juan Carlos Checkley en el proceso.

Según la resolución, las decisiones adoptadas previamente por el magistrado forman parte de sus atribuciones jurisdiccionales y no constituyen, por sí solas, causales válidas de recusación contempladas en la ley.

El tribunal precisó además que la imparcialidad judicial se presume, salvo que existan hechos concretos y verificables que demuestren lo contrario, lo que no se acreditó en este caso vinculado a Betssy Chávez.

PUEDES VER: Pedro Flores Silva: Poder Judicial ordena nuevo juicio para asesinos de periodista

lr.pe

Estos fueron los argumentos de la defensa de Betssy Chávez

La defensa de Betssy Chávez sustentó su pedido en resoluciones emitidas por Juan Carlos Checkley, entre ellas una relacionada con la prórroga de la prisión preventiva, que posteriormente fue cuestionada en instancias superiores.

Sin embargo, la Sala Suprema señaló que el desacuerdo con una decisión judicial no constituye una prueba de parcialidad, y que los mecanismos de impugnación no pueden ser reemplazados por solicitudes de recusación.

Con este pronunciamiento, el Poder Judicial ratifica que el proceso penal continuará bajo la conducción del mismo magistrado, mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos atribuidos a la exjefa del Consejo de Ministros.

Notas relacionadas
PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

LEER MÁS
Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

LEER MÁS
Pedro Flores Silva: Poder Judicial ordena nuevo juicio para asesinos de periodista

Pedro Flores Silva: Poder Judicial ordena nuevo juicio para asesinos de periodista

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

Congreso concede a José Jerí facultad para crear delito de revelación de la información

LEER MÁS
Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

LEER MÁS
RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones: "Un monumento a la prepotencia"

RMP sobre amenaza de Barnechea al JNE por excluir a Acción Popular de las elecciones: "Un monumento a la prepotencia"

LEER MÁS
Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

LEER MÁS
Mirtha Vásquez evalúa postular al Congreso con Ahora Nación: "Si se consolida entraremos a dar pelea"

Mirtha Vásquez evalúa postular al Congreso con Ahora Nación: "Si se consolida entraremos a dar pelea"

LEER MÁS
Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025