Raúl Noblecilla sobre Tía María: "No vengo a decir si la mina va o no va"

El conflicto por el proyecto Tía María en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa) vuelve a entrar en el escenario electoral. El candidato a la vicepresidencia por Podemos Perú, Raúl Noblecilla, acudirá a la zona durante su visita proselitista. Sin embargo, aclaró que es para informarse de la situación, no opinó a favor o en contra de la viabilidad del proyecto de Southern.

"Yo vengo a recoger la información, yo no vengo a decir mina va o mina no va", expresó Noblecilla en conferencia de prensa la mañana de este lunes en la ciudad de Arequipa. Su visita al valle está programada para la tarde.

Vigencia del EIA en debate

El también candidato al Senado sostuvo que deberá comprobarse si las obras preliminares de construcción que desarrolla Southern desde noviembre se hacen con un EIA caducado, tal como denuncian los voceros del movimiento Agro sí, mina no.

"De demostrarlo tendríamos que ver si es subsanable o no, pero si no es subsanable, se va (Tía María)", refirió Noblecilla.

"Debemos tener la responsabilidad política de escuchar a ambas partes (población y minera), pero si se confirma que Southern viene haciendo actividades teniendo cancelado el EIA significa que vienen haciendo lo que les da la gana", señaló en otro momento ante la consulta de un agricultor del Valle de Tambo sobre su posición.

Vale recordar que que este martes 16 y miércoles 17 de diciembre se desarrollará un paro preventivo en el Valle de Tambo contra el inicio de obras de construcción de la mina. Al respecto, Noblecilla afirmó que no participará de las actividades de la manifestación, pero que sí se reunirá con los dirigentes.

Tía María: un tema siempre en campaña electoral

Desde que empezó el conflicto por Tía María en el 2009, su viabilidad ha sido parte del discurso de campaña. Incluso candidatos como Ollanta Humala y Dina Boluarte (como vicepresidenta en la plancha de Pedro Castillo) firmaron actas contra el proyecto, pero ya en el poder dieron giros de 180 grados.