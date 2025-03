Hijo de Ciro Castillo es acusado de financiar campaña con proveedores del Gobierno Regional del Callao

Antonio Castillo, hijo de Ciro Castillo, es acusado de usar a proveedores del Gobierno Regional del Callao para su campaña. El 26 de febrero, a los exteriores del local donde Antonio Castillo iba a dar una entrevista, se observa que llega un vehículo modelo minivan cargado de personas con carteles y registrado a nombre de César Augusto Villanueva Castañeda. Castillo llega a la entrevista acompañado de Bryam Bravo, trabajador del GORE del Callao.

Manuel Hussein Rivera Pérez, quien entrevistó a Castillo, es proveedor del GORE del Callao, sobre él recaen una docena de órdenes de servicio, la última por concepto de 'servicio de asistencia de prensa', el monto del contrato es de 11 mil soles.

Según el Portal de Transparencia del Callao, desde que el papá de su entrevistado asumió como gobernador regional, Hussein ha brindado 9 servicios por el monto total de 90 mil soles. En el grupo de personas se encuentra Villanueva, el dueño del auto y también es proveedor del GORE del Callao, tiene 22 órdenes de servicio como conductor de vehículo, el último es por el monto de 6 mil soles.

Otro de los personajes que apareció antes, durante y estuvo hasta después de la entrevista del hijo de Ciro Castillo es David Calero Feijoo, y también ha sido visto trabajando para el gobierno regional como personal de seguridad, desde que Castillo asumió como gobernador, Calero tiene 11 órdenes de servicios, el último fue emitido por el monto de 12 mil soles.

Portátil de Antonio Castillo estaba conformada por trabajadores del GORE

Según Roberto Benavides, especialista en contrataciones del Estado, esto es totalmente prohibido, hay fraccionamiento, y no se pueden cortar servicios, hay temas administrativos. Un exfuncionario denunció que los puestos en el GORE Callao están supeditados a estar afiliados a Alianza para el Progreso. "Si tú no te afilias te vas a joder", le dijeron. Malcon Durand, otro ex funcionario, dijo que los puestos están separados para allegados de Castillo.

Una búsqueda en el portal revela que el gerente regional, César Igor Camacho Caballero, se afilió a APP desde el 11 de julio de 2024, apenas dos meses antes de su designación en el cargo. En esa misma línea, la gerente de desarrollo social, María Espinoza Aquino, aparece como militante de APP desde el 17 de diciembre de 2021. Angelica Ríos Ramírez, quien antes ocupó el cargo de gerente de desarrollo social, también se inscribió en APP el 19 de setiembre 2024, apenas 5 días antes de ser nombrada.