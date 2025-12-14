José Jerí felicitó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y aseguró que tienen "coincidencias naturales"
El presidente interno José Jerí se comunicó vía telefónica con Jose Antonio Kast y lo invitó a realizar un gabinete Binacional en el segundo bimestre del 2026.
Desde Presidencia aseguran que José Jerí sostuvo una comunicación telefónica con José Antonio Kast, tras conocerse que ganó las elecciones en la segunda vuelta en Chile. En la comunicación entre ambas autoriades el mandatario peruano realizó la invitación para realizar un gabinete binacional durante el segundo bimestre del próximo año.
"El presidente José Jerí felicitó por teléfono al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión", incia el mensaje en las redes de Presidencia. Destacan, además, que durante la llamada se desarrolló la relación bilateral, que se basa en las coincidencias políticas y económicas.
En otro momento, precisaron que entre Jerí y Kast se evidenciaron "coincidencias naturales". José Antonio Kast fue el candidato de ultraderecha en Chile y en su mensaje tras ganar las elecciones, sostuvo que libraría a su país del crimen. En las últimas semanas fue enfático en su política antimigratoria y advirtió a migrantes "irregulares" que deben salir del territorio chileno.
"Asimismo, se evidenciaron coincidencias naturales entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional", señalan desde Presidencia.