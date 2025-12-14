Juan José Santibáñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

Santiváñez es investigado por la Fiscalía tras un testimonio que lo acusa de seguir realizando gestiones privadas mientras ejercía de ministro de Dina Boluarte. Foto: difusión

Santiváñez es investigado por la Fiscalía tras un testimonio que lo acusa de seguir realizando gestiones privadas mientras ejercía de ministro de Dina Boluarte. Foto: difusión

Un reportaje de Cuarto Poder reveló, a partir del testimonio e imágenes entregadas por un testigo protegido, que Juan José Santiváñez habría continuado realizando gestiones para favorecer a clientes de su estudio jurídico mientras era ministro del Interior, una conducta incompatible con la función pública. La declaración fue incorporada a una investigación en curso de la Fiscalía por presunta organización criminal.

Según el dominical, el testigo brindó detalles precisos, fotografías y conversaciones de WhatsApp que apuntan a que Santiváñez siguió dirigiendo su estudio a través de terceros, pese a haber asumido un cargo ministerial. Estas acciones se habrían realizado de manera reservada, principalmente en horarios nocturnos, para evitar exposición pública y eventuales controles.

La investigación también alcanza a personas del entorno cercano del exministro, entre ellas Percy Tenorio, expolicía en retiro y hombre de confianza de Santiváñez, quien habría facilitado las oficinas donde continuaron las operaciones del estudio jurídico. En ese mismo espacio, ubicado en San Isidro, se habrían resguardado equipos y documentos que no debían ser hallados por el Ministerio Público.

El caso no es aislado. Los hechos revelados por Cuarto Poder se conectan con otros reportajes difundidos, que ya habían advertido sobre presuntas coordinaciones irregulares y visitas clave. Entre ellas, la presencia de Nicanor Boluarte en el estudio que operaba en las oficinas de Tenorio, un elemento que vuelve a vincular el caso con el entorno de Dina Boluarte.

Testigo protegido aporta imágenes y detalla presuntas gestiones ilegales

El testigo protegido señaló que Juan José Santiváñez no solo mantenía control del estudio, sino que acudía personalmente a reuniones con clientes mientras era ministro. Estas gestiones, de acuerdo con su versión, buscaban favorecer intereses privados aprovechando su posición en el Estado, lo que es materia de análisis por parte de la Fiscalía.

La declaración también detalla el traslado del estudio jurídico a las oficinas de Percy Tenorio, en la calle República de Panamá, en San Isidro. La mudanza incluyó expedientes físicos, computadoras y dispositivos personales del exministro. El testigo aseguró que Tenorio custodiaba un iPad y una computadora vinculados a Santiváñez, material que se buscaba mantener fuera del alcance fiscal ante un posible allanamiento.

Además, el testimonio refiere coordinaciones internas para acceder a información sensible y contactos dentro de la Policía Nacional. Estos hechos, sumados a las imágenes entregadas, refuerzan la hipótesis fiscal de una estructura organizada que operaba mientras Santiváñez ocupaba el Ministerio del Interior, en un contexto en el que ahora busca proyectarse políticamente y apunta al Senado por Alianza para el Progreso.