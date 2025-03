Gobierno Regional del Callao habría pagado cerca de S/250.000 por obras fantasmas

El actual gobierno regional del Callao, liderado por el gobernador Ciro Castillo, habría pagado cerca S/250.000 en pagos por servicios que nunca se realizaron. La Contraloría General de la República señaló que estos pagos fueron sustentados con documentos y fotografías falsas por parte de la empresa JISAM S.A.C, quien fue la beneficiaria de estos pagos, alegando haber realizado ocho trabajos para el gobierno regional, con montos que oscilan entre s/25.000 y S/36.800, según reveló el dominical Panorama.

Sin embargo, las evidencias apuntan a que las labores nunca se llevaron a cabo debido a que los trabajadores del propio gobierno regional confirmaron que las imágenes presentadas como prueba de los trabajos eran, en realidad, de otros ambientes y años, y que no se realizó ningún tipo de mantenimiento o reparación.

“Me encuentro verificando si el extractor de aire se encontraba bien empotrado, no realicé ningún servicio de mantenimiento”, declaró uno de los trabajadores en un documento que se ha vuelto clave en la investigación. Otro testimonio de un colaborar indicó: “ese día no realizamos ningún mantenimiento, solo fuimos a verificar qué actividades podrían realizarse”.

Callao: obras fantasmas

De acuerdo con el reportaje de Panorama, la empresa JISAM S.A.C., para justificar el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las oficinas del área jurídica del Callao, presentó fotografías falsas que pertenecen a otro ambiente y del año 2022. Para el mencionado trabajo se realizó el pagó de S/36.800.

Sin embargo, la situación se complica aún más al descubrir que el gerente general de JISAM S.A.C., Rafael Moscaisa Gutiérrez, sería testaferro que, junto a su familia, ha ganado más de S/2.5 millones por servicios en el gobierno regional del Callao. En declaraciones a la prensa, la esposa de Moscaisa afirmó que su esposo “anda todo sarrapastroso” y que no ha realizado los supuestos servicios para el gobierno.

“Mi esposo es un pobre burro que para andando de aquí allá que para haciendo cachuelos. Mi esposo no sabe ni dónde está parado; si nosotros hubiésemos recibido, tendríamos una casa, todo, sería la reina del Rímac, es una casa humilde. Si él tuviese plata, tendríamos casa, todo, viviríamos como reinas”, expresó.

Gobernador del Callao se pronuncia

El gobernador Ciro Castillo, al ser cuestionado sobre la existencia de "trabajadores o trabajos fantasmas", indicó que no puede asegurar que no haya irregularidades, ya que no controla las listas de trabajadores todos los días. “Si hacen una investigación en donde crean que debo estar involucrado, que abran mis cuentas bancarias, absolutamente todo. Nosotros estamos en transparencia”, afirmó Castillo.

"Yo no quiero dar lugar a que se hagan especulaciones y que se conviertan en chisme, pero estos no son chismes. Por eso, cuando no está comprobado es un chisme. Cuando se comprueba deja de ser chisme", agregó