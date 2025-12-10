Congreso captura espacios de TV Perú y Radio Nacional para transmitir el Pleno en plena campaña electoral
Una disposición en la Ley 32515 obliga al IRTP a transmitir en vivo las sesiones completas del Pleno del Congreso o como mínimo dos horas al día de las actividades de los parlamentarios
De contrabando. Una disposición en la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026, aprobada por el Congreso de la República, obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) a transmitir las actividades parlamentarias en vivo por un espacio mínimo de dos horas a través del Canal 7 y Radio Nacional.
La medida también establece que los medios de transmisión emitan un resumen diario de las labores legislativas y los debates del Pleno del Parlamento. Asimismo, la norma indica que, a través de los canales de televisión digital terrestres (TDT) se transmita todo el desarrollo de las audiencias plenarias.
"Esta transmisión complementa el resumen diario establecido en el artículo 1, priorizando el acceso universal y la transparencia de los actos plenarios, sin perjuicio de otras señales del IRTP", se lee en la norma.
De igual manera, la ley que entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2026, añade que el IRTP debe incorporar la señal de televisión del Congreso en uno de sus canales disponibles del sistema hub satelital para su difusión a nivel nacional de manera permanente, "las veinticuatro horas del día o durante todo el tiempo que duren los servicios satelitales contratados por el IRTP".