HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Política

Congreso captura espacios de TV Perú y Radio Nacional para transmitir el Pleno en plena campaña electoral

Una disposición en la Ley 32515 obliga al IRTP a transmitir en vivo las sesiones completas del Pleno del Congreso o como mínimo dos horas al día de las actividades de los parlamentarios

Transmisiones del Pleno del Congreso se pasarían al menos por 2 horas al día. Foto: Composición/LR
Transmisiones del Pleno del Congreso se pasarían al menos por 2 horas al día. Foto: Composición/LR

De contrabando. Una disposición en la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026, aprobada por el Congreso de la República, obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) a transmitir las actividades parlamentarias en vivo por un espacio mínimo de dos horas a través del Canal 7 y Radio Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida también establece que los medios de transmisión emitan un resumen diario de las labores legislativas y los debates del Pleno del Parlamento. Asimismo, la norma indica que, a través de los canales de televisión digital terrestres (TDT) se transmita todo el desarrollo de las audiencias plenarias.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

lr.pe

"Esta transmisión complementa el resumen diario establecido en el artículo 1, priorizando el acceso universal y la transparencia de los actos plenarios, sin perjuicio de otras señales del IRTP", se lee en la norma.

De igual manera, la ley que entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2026, añade que el IRTP debe incorporar la señal de televisión del Congreso en uno de sus canales disponibles del sistema hub satelital para su difusión a nivel nacional de manera permanente, "las veinticuatro horas del día o durante todo el tiempo que duren los servicios satelitales contratados por el IRTP".

PUEDES VER: José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

lr.pe
Notas relacionadas
Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

LEER MÁS
Reinfo: Congreso votaría el próximo 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

Reinfo: Congreso votaría el próximo 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

LEER MÁS
José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

LEER MÁS
Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

LEER MÁS
Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

LEER MÁS
Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

LEER MÁS
Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025