Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que evaluará la eliminación de los Equipos Especiales dentro del Ministerio Público. En una rueda de preguntas desde el Congreso el último lunes 29 de septiembre, Gálvez Villegas adelantó que esta medida será evaluada por la Junta de Fiscales Supremos.

Según las mismas declaraciones del titular temporal de la Fiscalía — quien es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto — el trabajo de los grupos de trabajo especiales han generado "persecución" y "politización".

"Salió una entrevista que me hicieron en donde yo señalo que la politización y, a veces, algunos unos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo y, en su momento, decidirá la Junta de Fiscales Supremos si continúan o no los equipos especiales. Porque tenemos los coordinadores de las especialidades y, paralelamente, tenemos equipos especiales que genera contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía", expresó.

"Todos los equipos especiales, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir, pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no. (…) Los fiscales van a seguir con sus casos, pero ya no hay equipos especiales", acotó a sus dichos.

En caso la Junta de Fiscales Supremos respalde la decisión de Gálvez, se eliminaría el Equipo Especial Java Jato, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante protestas sociales, etc.

El primer grupo de trabajo tiene a su cargo las investigaciones por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a expresidentes y políticos; el segundo, tiene bajo su mando las indagaciones contra las autoridades de las altas esferas del poder, mientras que el último contra la presidenta Dina Boluarte.

Fiscal Rafael Vela califica como "ofrenda" la decisión de Tomás Gálvez

Las respuestas no tardaron en llegar. Durante una entrevista para Exitosa, el Coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, rechazó la decisión de Tomás Gálvez de evaluar la permanencia de estos grupos de trabajo. Además, lo calificó como una "ofrenda" para ciertos sectores.

"La decisión institucional de los Equipos Especial que el señor Gálvez está poniendo en consideración, me parece que es una respuesta a esos sectores que buscan nuestra remoción y que buscan una especie de ofrenda", dijo.

"Es la ofrenda del que tú consideras que es parte tuya y que, al final, tú tienes que entregarles para tratar de satisfacer sus posiciones y, evidentemente también, la cierta tranquilidad de poder tener gobernabilidad sin oposición de estos mismos sectores", acotó.