Tensión en la frontera: 6 días para las elecciones en Chile y el peligro de una nueva ola de migración en Perú

José Jerí declaró en estado de emergencia la Frontera de Perúi y Chile. Foto: LR

El candidato a la presidencia chilena, José Antonio Kast, dio un plazo de 110 días, del cual actualmente quedan 90, a los 330.000 migrantes que permanecen en Chile de manera irregular para que abandonen el país, bajo amenaza de ser detenidos. Debido a esto, decenas de ellos se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile, intentando sin éxito ingresar a nuestro territorio.

¿La razón? La disposición del presidente José Jerí de declarar en emergencia la zona y militarizar nuestra frontera sur. Ante esta situación, especialistas advierten sobre una posible nueva ola de migrantes irregulares hacia el Perú.

"Estoy en la frontera de Arica con Perú. Quiero decirle a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos, si no lo hacen vamos a aplicar la ley. Lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con poco", sostuvo Kast en un video publicado en su cuenta de X.

Conflicto en la frontera entre Perú y Chile

Toda esta situación ha generado un conflicto en la frontera. El lunes 1 de diciembre, un grupo de alrededor de 50 migrantes indocumentados intentó ingresar al Perú, por lo que rompieron el cordón policial y cruzaron la frontera aprovechando la poca presencia policial en la zona y la ausencia de miembros de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el viernes 28 de noviembre, un grupo de extranjeros indocumentados, al no poder ingresar al Perú, bloqueó la carretera que une las fronteras de Perú y Chile, precisamente en la zona de la línea de La Concordia, exigiendo su ingreso a nuestro país.

“Nos vamos para Colombia. Si quieren, escóltennos hasta allá. No queremos estar aquí. Queremos hablar con Migración. ¿Dónde está Migración?”, señaló un grupo de extranjeros.

En ese contexto, el presidente José Jerí ha declarado estado de emergencia en la frontera con Chile con el fin de reforzar el control estatal y optimizar la gestión de los flujos migratorios en Tacna.

El tema se trató en un Consejo de Ministros extraordinario, donde se acordó implementar acciones urgentes para reforzar el control en las fronteras, coordinar operativos entre distintas entidades y optimizar la respuesta ante situaciones que se presenten en los pasos fronterizos.

¿Quién es José Antonio Kast?

José Antonio Kast es abogado y líder del Partido Republicano de Chile. Tiene una línea ultra conservadora y esta es la tercera vez que postula a la presidencia de Chile.

Conocido por su discurso firme en temas de seguridad y migración, Kast ha construido su imagen pública alrededor de la idea de “orden y control” en las fronteras.

Entre sus medidas más duras contra migrantes irregulares, José Kast plantea expulsiones masivas, barreras físicas y tecnológicas en la frontera y la eliminación de beneficios para quienes no tengan documentos.

También propone convertir el ingreso irregular en delito y sancionar a quienes den empleo o vivienda a migrantes irregulares.

Todas esas propuestas han generado un miedo entre los inmigrantes que poco a poco están saliendo a buscar refugio en otros países, uno de ellos es el Perú.

Nueva ola migratoria

De acuerdo con el internacionalista, óscar Vidarte, podríamos estar viendo el inicio de una nueva ola de migrantes que podría ser importante. Mencionó que, hasta el momento, lo que se observa en la frontera entre Perú y Chile es un poco menos de un centenar de personas y que, a pesar de ser un número pequeño, lograron bloquear la carretera que une Tacna y Arica.

Explicó que, si este número de migrantes indocumentados pasa de 100 personas a 1.000 o más, ya se estaría hablando de una crisis migratoria y humanitaria en la frontera entre Perú y Chile.

Mencionó que en los últimos meses ya se veía también algún tipo de ola de migrantes irregulares saliendo de Chile porque ese país no favorecía su desarrollo.

"La situación para el migrante irregular en Chile, que no son solamente venezolanos, es difícil. Venir a Perú les resulta más fácil para integrarse económicamente en un país que tiene un 70% de informalidad".

Vidarte advirtió que este no es un problema solo de seguridad, sino también humanitario, ya que se trata de niños y adultos mayores. “Tenemos que cooperar para que esta gente pueda regresar a Venezuela o para que puedan salvaguardar su integridad. No sabemos qué es lo que quieren para su vida en el futuro”.

Medidas efectivas

Para Miguel Rodríguez Mackay, excanciller, la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast respecto a los migrantes irregulares consiste en dejarlos en la frontera entre Perú y Chile para que ingresen a nuestro país.

“Los migrantes indocumentados, al llegar a la frontera, tendrían que pasar al otro lado. Esto no es solucionar un problema, sino trasladarnos su problema, y eso no está bien”, señaló.

Detalló además que, si salen de Chile, la mayoría de ellos vendría al Perú, por lo que solicitó al Gobierno adoptar las medidas correspondientes para no caer en la medida populista de Kast, quien, dijo, solo piensa en su victoria en las elecciones presidenciales en Chile del 14 de diciembre.

“Tenemos que ser muy severos y milimétricos a la hora de evaluar la situación en la frontera”.

Harold Forsyth, exembajador de Perú ante la OEA, mencionó que es posible que los migrantes irregulares expulsados de Chile, si es que Kast mantiene ese compromiso que ha prometido públicamente, se refugien en el Perú. "¿Por qué a dónde más van a ir?".

Indicó que es muy difícil que crucen hacia Argentina debido a que está la cordillera de por medio, y que hacia el norte se encuentran Bolivia y Perú. Por ese motivo, resaltó que el Gobierno peruano declaró en estado de emergencia la zona fronteriza para maximizar los controles.

“No sería justo que el Perú sea utilizado como una caja de depósitos humanos porque sencillamente Chile no los quiere”.