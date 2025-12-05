El Congreso aprobó con 73 votos a favor, 25 votos en contra y 2 abstenciones, la Resolución Legislativa 13436/2025-CR que autoriza el ingreso de personal militar de Estados Unidos durante todo el 2026 para realizar actividades de cooperación, que incluyen entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La resolución legislativa aprobada permite el arribo de efectivos armados del Departamento de Defensa estadounidense, que ingresarán al país de manera rotativa para participar en ejercicios y acciones de instrucción con unidades especializadas de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y de la PNP. Según el documento, estas actividades se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Resolución Legislativa.

El Parlamento sustentó la autorización en el artículo 102 de la Constitución, que faculta al Congreso a permitir el ingreso de fuerzas extranjeras siempre y cuando no se vea afectada la soberanía nacional. La medida fue presentada como parte de los convenios de cooperación y asistencia militar suscritos con Estados Unidos.

El Gobierno, en el documento sustentatorio, sostiene que la presencia de estos grupos de entrenamiento fortalecerá capacidades operativas y fortalecerá las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional.

Rotación de contingentes y unidades peruanas involucradas

La resolución menciona que durante los 365 días de permanencia, los grupos militares rotarán cada 3 a 6 meses. Las instituciones involucradas en estos entrenamientos incluyen: el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra; el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea del Perú; la 1ra, 3ra y 6ta Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú; y unidades de la Policía Nacional del Perú como DIROPESP, DIRANDRO y GRECCO.