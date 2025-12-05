Rosa María Palacios en 'Sin guion', rechazó las declaraciones sobre Delia Espinoza emitidas por el fujimorista Fernando Rospigliosi y dijo que pronto dejará de tener inmunidad parlamentaria. Cabe recordar que Espinoza anunció durante una conferencia de prensa que presentó una querella ante la Corte Suprema contra el presidente del Congreso.

La demanda incluye un pedido de reparación civil de S/1 millón, suma que, según dijo, no utilizará para sí misma. Espinoza sostiene que Rospigliosi difundió afirmaciones falsas, entre ellas que sería “aliada del terrorismo”, que estaría vinculada a “economías ilegales”.

"Lo segundo que ha anunciado Delia Espinoza es que va a querellarse por difamación contra Fernando Rospigliosi. Rospigliosi la ha llamado “desquiciada”, es decir, que está loca, y no es la primera vez que se lo dice. Además, ha señalado que es “asociada o aliada del terrorismo” y que estaría vinculada a economías ilegales. Lo de “desquiciada” lo ha repetido en varias ocasiones en redes sociales", sostuvo.

"Los congresistas creen desde hace mucho tiempo que tienen derecho a insultar porque tienen inmunidad parlamentaria. Eso no es verdad: no tienen derecho a insultar. Lo que ocurrirá con Fernando Rospigliosi, además, es que dudo que sea reelegido. Las elecciones son en cuatro meses y el nuevo Congreso se instala en julio del próximo año, es decir, en ocho meses. En ese momento, Rospigliosi ya no tendrá inmunidad parlamentaria y, al no tenerla, podrá ser procesado por los delitos que hubiera cometido durante el ejercicio de su cargo", agregó.