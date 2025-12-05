HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Política

RMP sobre querella contra Rospigliosi: "Los congresistas creen que tienen derecho a insultar por tener inmunidad"

La periodista Rosa María Palacios cuestionó que los congresistas usen la figura de la inmunidad para descalificar a terceros sin consecuencias, tras anunciar la querella que presentó Delia Espinoza contra el parlamentario Fernando Rospigliosi por difamación.

Delia Espinoza querelló al congresista Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR
Delia Espinoza querelló al congresista Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', rechazó las declaraciones sobre Delia Espinoza emitidas por el fujimorista Fernando Rospigliosi y dijo que pronto dejará de tener inmunidad parlamentaria. Cabe recordar que Espinoza anunció durante una conferencia de prensa que presentó una querella ante la Corte Suprema contra el presidente del Congreso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La demanda incluye un pedido de reparación civil de S/1 millón, suma que, según dijo, no utilizará para sí misma. Espinoza sostiene que Rospigliosi difundió afirmaciones falsas, entre ellas que sería “aliada del terrorismo”, que estaría vinculada a “economías ilegales”.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Lo segundo que ha anunciado Delia Espinoza es que va a querellarse por difamación contra Fernando Rospigliosi. Rospigliosi la ha llamado “desquiciada”, es decir, que está loca, y no es la primera vez que se lo dice. Además, ha señalado que es “asociada o aliada del terrorismo” y que estaría vinculada a economías ilegales. Lo de “desquiciada” lo ha repetido en varias ocasiones en redes sociales", sostuvo.

"Los congresistas creen desde hace mucho tiempo que tienen derecho a insultar porque tienen inmunidad parlamentaria. Eso no es verdad: no tienen derecho a insultar. Lo que ocurrirá con Fernando Rospigliosi, además, es que dudo que sea reelegido. Las elecciones son en cuatro meses y el nuevo Congreso se instala en julio del próximo año, es decir, en ocho meses. En ese momento, Rospigliosi ya no tendrá inmunidad parlamentaria y, al no tenerla, podrá ser procesado por los delitos que hubiera cometido durante el ejercicio de su cargo", agregó.

PUEDES VER: JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

lr.pe
Notas relacionadas
Pomareda niega que su visibilidad se deba al incidente con Chirinos: “Vengo enfrentando al poder desde muy joven”

Pomareda niega que su visibilidad se deba al incidente con Chirinos: “Vengo enfrentando al poder desde muy joven”

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

LEER MÁS
Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

Rosa María Palacios arremete contra Tomás Gálvez: "No puedes ser actor político y fiscal de la Nación"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

LEER MÁS
Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

LEER MÁS
Rusos dicen a Mininter que “fabricarán” avión ucraniano Antonov AN-74 para la PNP

Rusos dicen a Mininter que “fabricarán” avión ucraniano Antonov AN-74 para la PNP

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso tras ser inhabilitada: anuncia que presentará acción de amparo

Delia Espinoza le responde al Congreso tras ser inhabilitada: anuncia que presentará acción de amparo

LEER MÁS
Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

LEER MÁS
Promoción Triunfadores 1995 con más vacantes para ascenso a general PNP

Promoción Triunfadores 1995 con más vacantes para ascenso a general PNP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025