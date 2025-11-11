La periodista Rosa María Palacios en 'Sin guion' se pronunció sobre el fallo judicial que ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Durante su programa, señaló que la resolución de la Junta Nacional de Justicia tiene efectos generales y, por tanto, debe cumplirse de inmediato.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Lo que él ha dicho es bien claro, la resolución de la Junta Nacional de Justicia, para todos. Por lo tanto, la señora Delia Milagros Espinoza mañana. mañana la tienen que reponer, la tienen que reponer como fiscal de la nación, conforme a la Constitución Política del Estado. No tenemos la reacción de la Junta Nacional de Justicia, no tenemos la reacción de la Junta de Fiscales Supremo, que algo tendría que decir, no, no tenemos esas reacciones", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, comentó sobre la situación del Ministerio Público, Rosa María Palacios se refirió a las declaraciones de Tomás Aladino Gálvez, quien cuestionó el accionar de los equipos especiales del Ministerio Público. La periodista advirtió sobre la tensión interna en la institución y la posibilidad de cambios en dichos equipos

"El señor Tomás Aladino Gálvez ha manifestado que los equipos especiales se politizan y tienen criterios de persecución. Ayer se iban a bajar a los equipos especiales —lo contamos en este programa— y ayer mismo la Junta de Fiscales Supremos decidió no verlo y patearlo para la próxima semana, o la siguiente semana, o la siguiente semana. El problema es el conflicto de interés permanente de los fiscales: no puedes ser actor político y fiscal de la Nación", agregó.