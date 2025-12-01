Pomareda niega que su visibilidad se deba al incidente con Chirinos: “Vengo enfrentando al poder desde muy joven”

El columnista y catedrático Diego Pomareda, que postulará al Congreso por el partido Libertad Popular, fue entrevistado por Rosa María Palacios en la sección de ‘Sin guion electoral’ y partió comentando que, a sus cortos 32 años, ha venido “enfrentando al poder” desde muy joven tras su paso por el Parlamento y otras instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional.

“Yo enfrenté a Pedro Castillo porque él plagió una investigación mía, también a la asamblea constituyente porque creo que es un instrumento que perpetua o genera una concentración del poder que es peligrosísima. Denuncié a este Congreso por todas sus prácticas autoritarias, incluso soy pasible de una suspensión por parte de este Parlamento porque yo los he enfrentado”, indicó Pomareda y dejó claro que el polémico incidente que tuvo con Patricia Chirinos en un programa televisivo no es lo más visible en cuanto a su carrera política, sino los diez años de experiencia con los que cuenta y se viene preparando.

Así también, el constitucionalista refirió que por más que los grupos de esta coalición autoritaria hayan generado que el poder se concentre en el Senado, el partido por el que postula (Libertad Popular) plantea una alternativa con gente joven y a la vez con mucha preparación dentro de la lista a diputados, senadores y candidatos presidenciales en conjunto.

“Lo primero que voy a hacer llegando al Parlamento, y ya lo tengo listo, es un proyecto de ley para eliminar todo un bloque de leyes procrimen, pero también las protala ilegal, que desequilibran el sistema entre poderes y las que afectan a la libertad artística; todo esto es un paquete de derogatoria de 15 leyes”, reveló el candidato a diputado frente a Rosa María Palacios.

Por otro lado, Pomareda señaló que es necesario rediseñar la parte orgánica de la Constitución y que además hay que tener mucho cuidado con el tema de las revocatorias, ya que, por ejemplo, el hecho de que puedan sacar a un presidente en un día afecta seriamente la estabilidad política.

Y finalmente dijo que se decidió por Libertad Popular al considerar que no es parte del “pacto mafioso” y que encuentra en este grupo a gente “democrática y con integridad” y que, sobre todo, apuesta a jugársela por el Perú. “Yo estoy apostando por un país en el que valga la pena quedarse… Muchos peruanos deciden irse porque no ven una estabilidad laboral o sienten que los van a matar; entonces, ¿qué garantías tiene la gente joven de poder continuar en un país como este? Nuestros sueños pueden ser cumplidos aquí, pero con esta clase política va a ser imposible, por lo que hay que jugársela”, añadió el columnista.