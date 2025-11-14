HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Política

Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

La periodista en 'Sin guion', criticó al presidente del Congreso por dar un mensaje contra la movilización y acompañado de efectivos policiales.

Rosa María Palacios critica a Fernando Rospigliosi. Foto: composición LR
La periodista Rosa María Palacios cuestionó duramente la posición de Fernando Rospigliosi frente a las protestas convocadas por la juventud y colectivos ciudadanos. Señaló que el congresista utiliza su cargo para intervenir en asuntos que no le corresponden y que sus declaraciones sobre el rol de la Policía revelan una visión peligrosa sobre el manejo de la protesta social.

"No es una persona que pueda dirigir una operación policial desde el Congreso. La otra opción que podríamos considerar es que esté haciendo campaña y compitiendo con Santiváñez, pero aun así es grave porque utiliza el Congreso para su campaña política personal. ¿De qué estamos hablando? De una situación anómala. Esto es anómalo. Él no es el presidente, ¿qué hace?", sostuvo.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Luego afirma que la Policía no reprime las marchas pacíficas. Yo tengo una sola pregunta para Fernando Rospigliosi: ¿quién pone los muertos? ¿Los pone la Policía o los pone la gente que protesta? ¿Quién pone los muertos en el centro de Lima? Hoy se recuerda a Inti y a Bryan, y recordamos también a Eduardo Ruiz, a quien Fernando Rospigliosi llamó “terruco”, entre otras cosas. ¿Quién pone los muertos? La Policía pone los muertos", señaló.

Palacios cuestionó la narrativa con la que Rospigliosi intenta atribuir violencia a los manifestantes sin aclarar por qué la Policía no identifica a los responsables de los incidentes mostrados en video.

"Dice que los jóvenes disparan pirotécnicos. Hasta este momento no tenemos claro quién es el sujeto a cara descubierta que dispara pirotécnicos y que la Policía no identifica con un software de reconocimiento facial. Evidentemente saben que es de ellos, como también eran de ellos las mochilas con piedras que los jóvenes vieron repartirse el 15 de octubre. Y como todos vimos ese 15 de octubre, la Policía gaseó a población pacífica y cerró vías de escape para ahogarlos. Esa es la represión que apoya Fernando Rospigliosi. Eso es delito. No se puede tratar así a las personas cuando protestan", relató.

"¿Para qué? Para que ese Congreso que él representa derogue las leyes que no permiten a la Policía Nacional ni investigar correctamente ni realizar escuchas telefónicas por más de cuatro meses. Esa es la protesta", agregó.

