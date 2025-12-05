Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió restituir a Luis Carlos Arce Córdova como fiscal supremo y rehabilitar su título, y dejó sin efecto la inscripción de su destitución en el registro personal. La resolución fue adoptada por unanimidad en sesión del 3 de diciembre de 2025, según el documento emitido por el Pleno de la JNJ.

"Rehabilitar el título a favor del señor Luis Carlos Arce Córdova como Fiscal Supremo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima de La Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo seguido por el expediente N.6822-2022 -0-1801- JRDC-09", se lee en el documento.

Junta Nacional de Justicia. Foto: x/ D. Casimiro

La fecha de la reposición coincide con un movimiento clave en el Congreso: ese mismo 3 de diciembre el Pleno votó la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza por diez años. La medida fue aprobada con el respaldo mayoritario de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular. La coincidencia de ambas decisiones, la restitución de Arce y la salida de Espinoza, movió la situación dentro de la Fiscalía.

Cabe recordar que el Poder Judicial había ordenado a la JNJ reponer a Arce Córdova como fiscal supremo y le otorgó un plazo máximo de cinco días para ejecutar la medida. La sentencia del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró nulo el proceso disciplinario que motivó su destitución y dispuso que su plaza no puede ser convocada a concurso público mientras se cumpla la orden judicial.

Luego de ser notificada, la Fiscalía de la Nación debe proceder a reincorporarlo como fiscal supremo al siguiente día útil. Si consideramos que los días lunes 8 y martes 9 serían feriados, la reincorporación efectiva se daría el miércoles siguiente.

Con la restitución, el Ministerio Público pasaría a tener siete fiscales supremos: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez (fiscal de la Nación interino), Luis Arce Córdova, Juan Carlos Villena, Patricia Benavides y Delia Espinoza, quien se encuentra suspendida e inhabilitada.

Antecedentes del caso

Luis Arce Córdova fue destituido por la Junta Nacional de Justicia en julio de 2021 tras ser hallado responsable de varias faltas muy graves en el Procedimiento Disciplinario Inmediato 116-2020-JNJ.

El punto central del caso fue su intento de renunciar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en plena segunda vuelta presidencial: envió una carta de “declinación irrevocable” pese a que la norma impide dejar ese cargo mientras está en curso un proceso electoral. Esa decisión dejó momentáneamente al JNE sin quórum y fue considerada una conducta que comprometió la estabilidad y neutralidad del sistema electoral.

El expediente también incorporó otros cuestionamientos vinculados a los audios y registros del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ellos se señalaba que Arce Córdova habría coordinado de manera indebida con el entonces juez supremo César Hinostroza.

Según la investigación disciplinaria, Hinostroza lo habría asesorado o influido en un caso de vacancia municipal ante el JNE y gestionado un “trámite preferente”. Asimismo, se indicó que Arce habría recibido recomendaciones del magistrado para favorecer al partido Unión por el Perú (UPP) en expedientes de justicia electoral.