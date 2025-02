El Poder Judicial ordenó que se cierre la investigación al expresidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing debido a que la Fiscalía presentó con retraso la solicitud de ampliación por 8 meses más, por lo que el juez Juan Carlos Checkley decidió rechazarla. El expresidente estaba siendo investigado por supuestamente haber contratado a Richard Swing en el Ministerio de Cultura a pesar de no cumplir con los requerimientos del perfil para el puesto.

La Fiscalía había solicitado la extensión para poder realizar diligencias que tenían pendientes y el análisis de información que aún tenían como pendiente, esto incluía el levantamiento del secreto de las comunicaciones de siete personas relacionadas al caso. Pero, Checkley argumentó que la solicitud se presentó fuera del plazo reglamentado, por lo que la investigación no podrá continuar su curso, ahora la Fiscalía deberá volver a presentar una acusación o, por el contrario, rechazar el caso.

Martín Vizcarra: Fiscalía debe decidir si presenta una acusación o archiva el caso Richard Swing

El fiscal Jaime Velarde Rodríguez comentó acerca de la necesidad de ampliar el plazo de investigación por todas las pruebas e información que tenían pendiente de evaluar; sin embargo, según el magistrado Checkley, ese pedido debió realizarse antes del 12 diciembre de 2024, después que venciera el plazo de 8 meses que el Ministerio Público estableció el 25 de septiembre, todavía tienen la opción de apelar la decisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema.

De acuerdo con la denuncia, Richard Swing tuvo 9 contrataciones de hasta 175 mil soles con el Mincul y ofreció talleres de liderazgo y actividades que escapan de su perfil profesional, todo esto en plena pandemia por el Covid 19.

Martín Vizcarra no se arrepiente de haberse vacunado de manera irregular

En una entrevista para La República, el expresidente Martín Vizcarra, candidato a la presidencia por el partido Perú Primero, se refirió desde Puno al caso Vacunagate, en el que se le acusó de haber recibido en secreto una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vizcarra negó haberse vacunado y aseguró que lo que recibió fue "un ensayo" como parte de las pruebas para encontrar una cura contra la enfermedad.

"Eso lo he hablado ya como 200 veces y lo he dicho claramente: eso no ha sido una vacuna. No, no me arrepiento porque no ha sido una vacuna, ha sido un ensayo (…) No se sabía, en ese tiempo no se sabía si podía hacer daño o no", declaró Vizcarra. Con estas palabras, el expresidente reiteró su versión sobre el controvertido caso, insistiendo en que su participación fue parte de un proceso de investigación y no una vacunación privilegiada.