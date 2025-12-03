Congreso autoriza a José Jerí viajar a Ecuador el 12 de diciembre para encuentro bilateral

El Congreso de la República aprobó la autorización para que José Jerí abandoné el Perú el próximo 12 de diciembre para viajar a Ecuador y participar en un encuentro bilateral. Con 88 votos a favor la solicitud del mandatario fue avalada por el Pleno.

Durante la fecha de su estadía en el país vecino, el mandatario despachará remotamente la Presidencia de la República. Esto amparándose en una ley del Congreso que se aprobó durante la getión de Dina Boluarte y que permitía que el jefe de Estado asumiera sus funciones de forma virtual.

Los votos a favor fueron de la mayoría de bancadas del Parlamento. En contra se manifestaron algunos congresistas de izquierda como Sigrid Bazán, Ruth Luque y otros no agrupados como Edward Málaga. Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, por su parte, votaron en bloque a favor de autorizar la salida del país de Jerí.

Precisamente, los votos de esta última bancada generaron controversia debido a que, en sus redes sociales, el partido del tren afirmó que no respaldaría la autorización de viaje al presidente por que no "contribuía a enfrentar la creciente inseguridad ciudadana". Sin embargo, en el Pleno sus congresistas parecían tener otra posición: Roselli Amuruz, Diana Gonzales, Karol Paredes, Adriana Tudela y José Williams votaron a favor.