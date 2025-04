Marianella Ledesma sobre demanda competencial de Dina Boluarte: "Es vital que la investigación se realice para evitar impunidad"

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se refirió a la demanda competencial que presentó el Ejecutivo ante el TC, en el que busca que la Fiscalía no continúe con las ocho investigaciones en curso contra Dina Boluarte mientras esté en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, Ledesma resaltó que "Boluarte no es el Ejecutivo" y considera que el proceso solo se hace para discutir un tema "personalísimo" a favor de la mandataria.

"Me parece que se está haciendo un exceso de tutela, promover un proceso competencial para discutir un tema personalísimo de Boluarte y se está desnaturalizando la esencia de esta institución. Primero, porque Boluarte no es el ejecutivo. El ejecutivo está conformado por los ministros, el presidente del Consejo de Ministros y ella, y todo este ejecutivo es el que tendría que ir al competencial para decir qué no le están permitiendo hacer", enfatizó.

Como se recuerda, en agosto del 2024, el Poder Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el TC con el fin de que el Ministerio Público no continúe con las 8 investigaciones contra Boluarte mientras se encuentre ejerciendo el cargo de presidenta. El Gobierno se ampara en el artículo 117 de la Constitución Política para realizar este pedido al máximo intérprete de la carta magna. Pese a ello, Ledesma discrepó.

"El hecho de que a una presidenta no quiera ser sometida a una investigación, eso no significa que el ejecutivo está maniatado o está afectado, está menoscabado en sus funciones", mencionó.

Es importante señalar que Boluarte está bajo la mira del Ministerio Público debido a los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono de cargo. Entre los casos más relevantes se encuentran Rolexgate, las muertes en protestas al inicio de su Gobierno, el financiamiento de los Dinámicos del Centro y el caso de la cirugía.

Marianella Ledesma: "Es vital que la investigación se realice"

En otro momento, la extitular del TC recalcó que es importante que las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte sigan su curso para evitar impunidad. Asimismo, Ledesma se mostró a favor de que a la mandataria se le debe investigar, más no acusar mientras se encuentre ejerciendo sus funciones.

"La lógica de la inmunidad que estaba de esa época nunca trató sobre la posibilidad de la investigación porque eso es un silencio del constituyente y que ahora se tendría que dar (…) A mi entender no hay ninguna colisión porque lo que le corresponde hacer el Ministerio Público es lo que le ha dicho el mandato constitucional. (…) Pero si nosotros hacemos una interpretación de estos dos artículos es vital que la investigación se realice para evitar impunidades, para evitar decisiones efectivas a futuro y, además, por un sentido común: después de 5 años o cuando acabe su mandato no vamos a ir a la escena donde se desarrolló la situación delictiva a tomar las declaraciones los documentos porque contextualmente anacrónicamente ya no vamos a encontrar o, por último, si es que la encontramos van a estar desvirtuada"

"Además, también acá hay un tema que agregaríamos: que quien esté en el poder puede también interferir para evitar que esos vestigios o esos datos, evidencias sean de repente retiradas. Entonces considero que sí es por la seguridad del (proceso), por la eficiencia, por el mensaje 'no a la impunidad'", agregó.