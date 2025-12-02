HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1
EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

José Luna prioriza campaña presidencial y descuida sus obligaciones en semana de representación

No hay evidencia de informes de semana de representación en este 2025. José Luna se justifica y señala renunció a toda remuneración del Congreso.

José Luna prioriza su campaña. Foto: composición LR
José Luna prioriza su campaña. Foto: composición LR

El fundador de Podemos y candidato presidencial, José Luna Gálvez, viene priorizando su campaña política en diversas regiones del país, descuidando sus funciones parlamentarias durante la semana de representación que corresponde a cada congresista cada mes en los dos últimos años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La República primero corroboró que, en lo que va del 2025, el candidato de Podemos no ha presentado ningún informe correspondiente en su semana de representación, tal como lo establece el Reglamento del Congreso en su artículo 23, el cual señala que los parlamentarios disponen de cinco días laborables al mes para cumplir dicha función y, posteriormente, remitir un informe al Consejo Directivo.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD PARA TODOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

lr.pe

A través del portal de Transparencia, se conoció que Luna Gálvez solo informó, en enero, febrero y marzo, que se encontraba delicado de salud y que por ello no podía realizar su semana de representación. Sin embargo, no presentó ningún informe en esos meses, ni en el resto del año

"El remitente informó que no pudo participar en las semanas de representación comprendidas entre el 27 y 31 de enero, del 24 al 28 de febrero, ni del 24 al 28 de marzo. Por ello, solicita ser exonerado y considerado con licencia por motivos de salud. Asimismo, recuerda que renunció a los gastos de la Semana de Representación mediante el Oficio N.° 21-2021-2022/JLLGCR", dice el documento que accedió este medio.

enero - febrero

enero - febrero

marzo

marzo

En el año 2024 se repite una situación similar. En diciembre se le observa participando en chocolatadas por Navidad y repartiendo juguetes, mientras que en octubre y noviembre solicitó exoneración también por problemas de salud.

Semana de representación diciembre 2024.

Semana de representación diciembre 2024.

PUEDES VER: Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

lr.pe

En agosto de ese año se registra una reunión con ollas comunes en el asentamiento humano Hijos de Nazaret, en el distrito de San Juan de Lurigancho. En tanto, en junio y julio no presentó ningún informe.

En marzo realizó una visita a San Juan de Lurigancho para repartir útiles escolares, y en abril se evidencia una reunión con pescadores ancestrales, estibadores de mercado y extrabajadores marítimos.

Por último, en enero y febrero se registra la misma foto de Luna Gálvez posando en la construcción de la losa deportiva "La Quinta Francia", en El Agustino.

José Luna se justifica ante ausencia de informes

Al respecto, José Luna Gálvez, se pronunció y dijo que si ha tenido semanas de representación desde marzo y noviembre. con ollas comunes y comedores populares.

"No presento rendición de cuentas de viajes, alimentación o viáticos porque simplemente no los solicito, ni utilizo ninguna asignación, pese a haber realizado acciones presenciales e inopinadas en varias obras en Ancash y Pucallpa, en mi condición de presidente de la Comisión Especial de Control Concurrente del Legislativo. Tampoco utilizo recursos de las arcas del Congreso de la República", apuntó Luna Gálvez.

Notas relacionadas
Marco Avilés: “Pepe Luna no es un ‘cholo político’, es un tipo que hizo fortuna estafando a gente pobre”

Marco Avilés: “Pepe Luna no es un ‘cholo político’, es un tipo que hizo fortuna estafando a gente pobre”

LEER MÁS
José Luna Gálvez confirma precandidatura presidencial y ficha a abogado de Betssy Chávez en su fórmula

José Luna Gálvez confirma precandidatura presidencial y ficha a abogado de Betssy Chávez en su fórmula

LEER MÁS
Susana Villaran y José Luna buscan salvarse: políticos se aferran a decisión del TC en caso Cócteles para archivar sus casos

Susana Villaran y José Luna buscan salvarse: políticos se aferran a decisión del TC en caso Cócteles para archivar sus casos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

LEER MÁS
Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo en un plazo máximo de 5 días

Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo en un plazo máximo de 5 días

LEER MÁS
Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

LEER MÁS
Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025