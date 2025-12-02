El fundador de Podemos y candidato presidencial, José Luna Gálvez, viene priorizando su campaña política en diversas regiones del país, descuidando sus funciones parlamentarias durante la semana de representación que corresponde a cada congresista cada mes en los dos últimos años.

La República primero corroboró que, en lo que va del 2025, el candidato de Podemos no ha presentado ningún informe correspondiente en su semana de representación, tal como lo establece el Reglamento del Congreso en su artículo 23, el cual señala que los parlamentarios disponen de cinco días laborables al mes para cumplir dicha función y, posteriormente, remitir un informe al Consejo Directivo.

A través del portal de Transparencia, se conoció que Luna Gálvez solo informó, en enero, febrero y marzo, que se encontraba delicado de salud y que por ello no podía realizar su semana de representación. Sin embargo, no presentó ningún informe en esos meses, ni en el resto del año

"El remitente informó que no pudo participar en las semanas de representación comprendidas entre el 27 y 31 de enero, del 24 al 28 de febrero, ni del 24 al 28 de marzo. Por ello, solicita ser exonerado y considerado con licencia por motivos de salud. Asimismo, recuerda que renunció a los gastos de la Semana de Representación mediante el Oficio N.° 21-2021-2022/JLLGCR", dice el documento que accedió este medio.

En el año 2024 se repite una situación similar. En diciembre se le observa participando en chocolatadas por Navidad y repartiendo juguetes, mientras que en octubre y noviembre solicitó exoneración también por problemas de salud.

Semana de representación diciembre 2024.

En agosto de ese año se registra una reunión con ollas comunes en el asentamiento humano Hijos de Nazaret, en el distrito de San Juan de Lurigancho. En tanto, en junio y julio no presentó ningún informe.

En marzo realizó una visita a San Juan de Lurigancho para repartir útiles escolares, y en abril se evidencia una reunión con pescadores ancestrales, estibadores de mercado y extrabajadores marítimos.

Por último, en enero y febrero se registra la misma foto de Luna Gálvez posando en la construcción de la losa deportiva "La Quinta Francia", en El Agustino.

José Luna se justifica ante ausencia de informes

Al respecto, José Luna Gálvez, se pronunció y dijo que si ha tenido semanas de representación desde marzo y noviembre. con ollas comunes y comedores populares.

"No presento rendición de cuentas de viajes, alimentación o viáticos porque simplemente no los solicito, ni utilizo ninguna asignación, pese a haber realizado acciones presenciales e inopinadas en varias obras en Ancash y Pucallpa, en mi condición de presidente de la Comisión Especial de Control Concurrente del Legislativo. Tampoco utilizo recursos de las arcas del Congreso de la República", apuntó Luna Gálvez.