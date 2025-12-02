Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión
La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de ley que busca otorgarle amnistía total al exmandatario y dejar sin efecto la condena vinculada al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de ley que propone conceder amnistía total al expresidente Pedro Castillo, sentenciado por conspiración para la rebelión por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La iniciativa busca extinguir la acción penal, la pena y cualquier antecedente derivado del proceso seguido contra el exmandatario, según el documento.
"Se concede amnistía total a favor de José Pedro Castillo Terrones, sentenciado por el delito de conspiración para una rebelión y otros tipos penales conexos, derivados de su participación el 7 de diciembre de 2022. Esta amnistía comprende la extinción de la acción penal, de la pena y de cualquier antecedente o efecto jurídico asociado a dicho proceso", propone Palacios.
Proyecto de ley 13428
El proyecto sostiene que Castillo fue “injustamente sentenciado” y que su destitución, ocurrida tras el fallido intento de disolver el Congreso, se produjo mediante un procedimiento “irregular” y “contrario a la Constitución”.
Palacios afirma que la vacancia aprobada por el Parlamento fue tramitada sin moción previa, sin debido proceso y sin permitir al entonces presidente ejercer su derecho a la defensa.