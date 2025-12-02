HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía inicia investigación por trabajadores del Congreso que realizan labores partidarias en local de Fuerza Popular

Los trabajadores vinculados a Fuerza Popular no sufrieron descuentos por inasistencia ni supervisión de sus jefes parlamentarios.

Los trabajadores acudían al local de Fuerza Popular que se ubica en Santa Beatriz. Foto: composición LR.
La Fiscalía Anticorrupción anunció que inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de peculado doloso, Luego de que se reportara que trabajadores de Congreso prestan servicios al partido de Fuerza Popular en pleno horario laboral.

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueño Chirinos, dispuso que personal policial de la Dirección contra la Corrupción realice las diligencias urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, con la finalidad de esclarecer los hechos.

De acuerdo a la información que reveló el programa de Cuarto Poder, tres tabajadores del Congreso acudían al local partidario de Fuerza Popular que see ubica en Santa Beatriz en pleno horario laboral del Parlamento. La investigación muestra como las personas coordinaban actividades y atendían visitas relacionadas al partido de keiko Fujimori.

Se trata de Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylón, quienes mantienen militancia con Fuerza Popular y contratos con el Congreso. Sin embargo, un exhaustivo seguimiento reveló que los sindicados no acudían a laborar al Legislativo.

Jorge Llerena Portugal, señalado como auxiliar del despacho de la congresista Auristela Obando, también fue grabado en la sede partidaria durante largas horas, tras ser consultada por la irregularidad, la parlamentaria aseguró no reconocer a Llerena.

Por otro lado, Geraly Ulloa aparece contratada como técnica de la Comisión Especial Multipartidaria de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). No obstante, Cuarto Poder registró múltiples ingresos suyos al local partidario. Al respecto, la trabajadora confirmó que labora en la comisión, pero sus compañeros afirman no conocerla ni haber interactuado con ella.

Leticia Leiva Baylón, asesora del congresista Eduardo Castillo, también fue captada ingresando al local de Fuerza Popular en pleno horario laboral y coordinando actividades internas. En este caso, Castillo no atendió las llamadas.

