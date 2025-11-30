HOYSuscripcion LR Focus

Siete de cada 10 peruanos aún no ha definido su candidato presidencial

Según la encuesta del IEP, solo el 22,3% de consultados ya sabe por quién votará. El 68,9 % no menciona a ningún candidato. Asimismo, cae la intención de voto a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, mientras sube la de Alfonso López Chau y Carlos Espá. Además, el 46% de participantes desaprueba el gobierno del presidente José Jerí.

Las elecciones generales 2026 se llevarán a cabo en abril. Foto: ONPE
Las elecciones generales 2026 se llevarán a cabo en abril. Foto: ONPE

Se ha incrementado el número de electores indecisos. Según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), entre septiembre y noviembre subió en 6,2% el número de personas que aún no ha elegido candidato para las elecciones del 2026.

A menos de 5 meses de las Elecciones Generales, los peruanos no tienen a ningún candidato preferido para la presidencia. En septiembre, el porcentaje de quienes no mencionaron ningún nombre era de 62.7%, mientras que en noviembre la cifra aumentó a 68.9%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 peruanos no tiene candidato.

Ese porcentaje incluye las opciones de voto en blanco, la negativa de ir a votar, voto en blanco y no precisar un candidato en específico.

El sondeo revela que apenas el 22,3 % ya sabe por quién votará. El 68,9 % no menciona a ningún candidato cuando le preguntan por quién votaría.

Por otra parte, las cifras de los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) han disminuido respecto al mes pasado.

Actualmente, el exalcalde de Lima tiene una intención de voto del 6.2%, valor menor a 8.5% del mes anterior. En tanto, la lideresa del fujimorismo presenta 3.7% en comparación al 5.9% que obtuvo antes.

Quienes sí aumentaron su preferencia entre la ciudadanía son los candidatos Alonso López Chau (0.9% a 2.4%) y Carlos Espá (0.1% a 0.8%).

Otro de los personajes que asoman entre los peruanos es el actual presidente José Jerí con una preferenciadel 5.1%, pese a que no está habilitado para postular a los próximos comicios.

Visión sobre el presidente Jerí

Por otro lado, el 46% de peruanos desaprueba el gobierno de José Jerí. A casi tres meses de asumir funciones, el mandatario registra mayor rechazo en Lima, región que permanece en estado de emergencia por inseguridad ciudadana; y en el sur del país, donde las regiones continúan sin obtener justicia por los asesinatos durante las manifestaciones sociales del 2022-2023.

Jerí asumió funciones el 10 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente evidenciada en el desborde del aumento de la criminalidad. En ese primer mes, la desaprobación ciudadana fue aún mayor, siendo del 53%.

La desaprobación proviene de los tres niveles socioeconómicos y en mayor medida de quienes tienen una identificación ideológica de izquierda y centro.

En comparación con otros exmandatarios que asumieron el cargo ante la vacancia o renuncia de quien era el jefe de Estado, como Dina Boluarte, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra; José Jerí tiene mayor aprobación solo si la referencia es su antecesora.

Sagasti y Vizcarra registraron mayores niveles de respaldo luego de su primer mes como presidentes, superando el 50% de aprobación.

Amplio rechazo contra el Congreso y Rospigliosi

La disconformidad, sin embargo, no es única a Jerí sino que también acompaña al Congreso.

Luego de la vacancia de Dina Boluarte, se registra un incremento en la aprobación del Congreso, que pasa de un 4% a un 8%, cifra nada destacable, pues significa que 9 de cada 10 peruanos siguen desaprobando la gestión parlamentaria.

El mayor rechazo viene de Lima Metropolitana, siendo de un 95%, y de personas mayores a los 30 años. Y, una vez más, de quienes tienen una identificación ideológica de izquierda y centro.

Los mismos resultados enfrenta, Fernando Rospigliosi, quien asumió funciones como presidente del Congreso, pese a que Fuerza Popular en un inicio aseguró que no presidirían ni el Congreso ni el gobierno de turno.

Rospigliosi inicia su gestión con un 75% de desaprobación, rechazo similar a las obtenidas por anteriores presidentes del Congreso luego de su primer mes en el cargo. Como fue el caso de Alejandro Soto, del régimen de Dina Boluarte, con una desaprobación del 74% y José Williams, de la gestión de Pedro Castillo, con 62%. La disconformidad del fujimorista es mayor en Lima y el sur, así como en los niveles socioeconómicos A/B y C.

