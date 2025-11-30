Piero Corvetto, jefe de la ONPE, hizo un llamado para que los afiliados acudan a votar temprano.

"Invitamos a los casi 83,000 afiliados de Renovación Popular y el Partido Aprista vengan mañana y estén desde muy temprano; los miembros de mesa todavía pueden capacitarse; estamos en los locales de votación para cualquier duda, también en las redes sociales; estamos listos para mañana", manifestó.