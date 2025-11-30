Elecciones primarias EN VIVO: Apra y Renovación Popular eligen hoy a sus candidatos para el 2026
Las dos organizaciones políticas realizan hoy sus comicios internos supervisados por la ONPE. La entidad habilitará un espacio en su plataforma web para la publicación de los resultados oficiales.
Hoy, cerca de 83 000 afiliados del Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular acuden a las urnas, con 578 mesas instaladas en 373 locales a nivel nacional, para definir sus candidatos rumbo a las elecciones generales de 2026. La jornada, supervisada por ONPE, se realiza este domingo 30 de noviembre y habilitará un espacio en su plataforma web para la publicación en línea de los resultados oficiales.
Elecciones primarias EN VIVO
83.000 afiliados entre Renovación Popular y APRA
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, hizo un llamado para que los afiliados acudan a votar temprano.
"Invitamos a los casi 83,000 afiliados de Renovación Popular y el Partido Aprista vengan mañana y estén desde muy temprano; los miembros de mesa todavía pueden capacitarse; estamos en los locales de votación para cualquier duda, también en las redes sociales; estamos listos para mañana", manifestó.
Elecciones primarias: instalarán mesas de sufragio para ambos partidos
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que se instalarán 578 meses de sufragio. "Luego de verificar que el material esté de manera correcta, en buenas condiciones, el mismo que ha sido ya fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, va a comenzar todo un proceso de acondicionamiento, en este caso de dos aulas, una para Renovación Popular y una para el Partido Aprista Peruano", informó Corvetto.