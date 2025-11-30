HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Elecciones primarias EN VIVO: Apra y Renovación Popular eligen hoy a sus candidatos para el 2026

Las dos organizaciones políticas realizan hoy sus comicios internos supervisados por la ONPE. La entidad habilitará un espacio en su plataforma web para la publicación de los resultados oficiales.

Renovación Popular y APRA en elecciones primarias. Foto: composición LR
Renovación Popular y APRA en elecciones primarias. Foto: composición LR

Hoy, cerca de 83 000 afiliados del Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular acuden a las urnas, con 578 mesas instaladas en 373 locales a nivel nacional, para definir sus candidatos rumbo a las elecciones generales de 2026. La jornada, supervisada por ONPE, se realiza este domingo 30 de noviembre y habilitará un espacio en su plataforma web para la publicación en línea de los resultados oficiales.

Elecciones primarias EN VIVO

18:59
29/11/2025

83.000 afiliados entre Renovación Popular y APRA

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, hizo un llamado para que los afiliados acudan a votar temprano.

"Invitamos a los casi 83,000 afiliados de Renovación Popular y el Partido Aprista vengan mañana y estén desde muy temprano; los miembros de mesa todavía pueden capacitarse; estamos en los locales de votación para cualquier duda, también en las redes sociales; estamos listos para mañana", manifestó.

18:58
29/11/2025

Elecciones primarias: instalarán mesas de sufragio para ambos partidos

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que se instalarán 578 meses de sufragio. "Luego de verificar que el material esté de manera correcta, en buenas condiciones, el mismo que ha sido ya fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, va a comenzar todo un proceso de acondicionamiento, en este caso de dos aulas, una para Renovación Popular y una para el Partido Aprista Peruano", informó Corvetto.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

LEER MÁS
Elecciones 2026: APRA eligirá a su candidato presidencial en sus elecciones internas este domingo 30 de noviembre

Elecciones 2026: APRA eligirá a su candidato presidencial en sus elecciones internas este domingo 30 de noviembre

LEER MÁS
Elección de local de votación 2025: ONPE habilita el registro del 23 de noviembre al 14 de diciembre; podrás elegir un centro cercano a tu domicilio

Elección de local de votación 2025: ONPE habilita el registro del 23 de noviembre al 14 de diciembre; podrás elegir un centro cercano a tu domicilio

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

LEER MÁS
Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

LEER MÁS
Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

Gobierno pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

LEER MÁS
Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

LEER MÁS
Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

LEER MÁS
Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025