HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Las 10 del Día con César Romero

Política

Juliana Oxenford sobre limitación a la prensa: “Es una arremetida más contra los que hacemos periodismo”

La periodista refirió que con este delito de información reservada el Gobierno busca castigar a las fuentes, y no solo al periodista, por más que intenten negarlo.

Juliana Oxenford habló de esta nueva propuesta que busca limitar a la prensa. Foto: composición LR
Juliana Oxenford habló de esta nueva propuesta que busca limitar a la prensa. Foto: composición LR

Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’ dio su opinión contundente sobre la reciente propuesta del Gobierno que pretende modificar el Código Penal en agravio de la libertad de prensa en el Perú y que por más que intenten pintarla de otra manera, esta sí sería una arremetida más contra los que hacen periodismo. “La mayoría de los periodistas creemos que la presencia de José Jerí no es más que la continuidad de lo que fue el gobierno de Dina Boluarte; por eso es que lo pusieron, él era un NN antes de ser presidente de la Mesa Directiva”, dijo la periodista y que esto no resulta más que otra estrategia del Congreso al poner un “títere” y seguir haciendo lo que quieren, como aumentarse el presupuesto y repartirse bonos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, la conductora dijo que la labor del periodista es “informar la verdad” y dar una data real en función de lo que va sucediendo y los datos que obtienen. “Nos quieren castigar, pese a que el discurso del Gobierno sea que no es contra nosotros… Al incorporar este delito de información reservada, lo que están buscando es castigar a los funcionarios que son la fuente de los periodistas, a aquellos que llaman al hombre o mujer de prensa que más confíen y así se empieza a destejer la chompita que te llega para volver a armarla en función de lo que tú desde tu propia labor vas consiguiendo para poder conseguir las pruebas y presentar finalmente la denuncia en los medios”, evidenció Oxenford y así también el hecho de que si los periodistas se quedan sin fuentes, se quedan sin información.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Carlos Neuhaus sobre los Juegos Bolivarianos: “Son una ofensa al pueblo de Ayacucho”

lr.pe

En esa línea, puso de ejemplo que si esto se hubiera dado en el gobierno de Fujimori y Montesinos, jamás nos habríamos enterado de los vladivideos. “Ustedes creen que alguien se hubiera atrevido a comunicarse con Popi Olivera o Iberico a decirles que tienen imágenes contundentes que demuestran cómo Vladimiro Montesinos les rompía las manos a empresarios, políticos y artistas a cambio de pasarlos al bando del fujimorismo o tenerlos comiendo de las manos… A eso están apelando, no castigo de frente al periodista, sino a la fuente”, finalizó Oxenford y añadió que si no fuera por esto, no se revelarían tanto los reportajes de investigación como la verdad. 

Notas relacionadas
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

LEER MÁS
José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y Pedro Castillo

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y Pedro Castillo

LEER MÁS
Nueva resolución del Poder Judicial otorga dos días más a la JNJ pare reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Nueva resolución del Poder Judicial otorga dos días más a la JNJ pare reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Betssy Chávez: presentan habeas corpus para evitar eventual ingreso de la PNP a la embajada de México

Betssy Chávez: presentan habeas corpus para evitar eventual ingreso de la PNP a la embajada de México

LEER MÁS
Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

LEER MÁS
Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente aprueba informe final que inhabilita a Pedro Castillo por 10 años

Congreso: Comisión Permanente aprueba informe final que inhabilita a Pedro Castillo por 10 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025