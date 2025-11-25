Juliana Oxenford sobre limitación a la prensa: “Es una arremetida más contra los que hacemos periodismo”

Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’ dio su opinión contundente sobre la reciente propuesta del Gobierno que pretende modificar el Código Penal en agravio de la libertad de prensa en el Perú y que por más que intenten pintarla de otra manera, esta sí sería una arremetida más contra los que hacen periodismo. “La mayoría de los periodistas creemos que la presencia de José Jerí no es más que la continuidad de lo que fue el gobierno de Dina Boluarte; por eso es que lo pusieron, él era un NN antes de ser presidente de la Mesa Directiva”, dijo la periodista y que esto no resulta más que otra estrategia del Congreso al poner un “títere” y seguir haciendo lo que quieren, como aumentarse el presupuesto y repartirse bonos.

Asimismo, la conductora dijo que la labor del periodista es “informar la verdad” y dar una data real en función de lo que va sucediendo y los datos que obtienen. “Nos quieren castigar, pese a que el discurso del Gobierno sea que no es contra nosotros… Al incorporar este delito de información reservada, lo que están buscando es castigar a los funcionarios que son la fuente de los periodistas, a aquellos que llaman al hombre o mujer de prensa que más confíen y así se empieza a destejer la chompita que te llega para volver a armarla en función de lo que tú desde tu propia labor vas consiguiendo para poder conseguir las pruebas y presentar finalmente la denuncia en los medios”, evidenció Oxenford y así también el hecho de que si los periodistas se quedan sin fuentes, se quedan sin información.

En esa línea, puso de ejemplo que si esto se hubiera dado en el gobierno de Fujimori y Montesinos, jamás nos habríamos enterado de los vladivideos. “Ustedes creen que alguien se hubiera atrevido a comunicarse con Popi Olivera o Iberico a decirles que tienen imágenes contundentes que demuestran cómo Vladimiro Montesinos les rompía las manos a empresarios, políticos y artistas a cambio de pasarlos al bando del fujimorismo o tenerlos comiendo de las manos… A eso están apelando, no castigo de frente al periodista, sino a la fuente”, finalizó Oxenford y añadió que si no fuera por esto, no se revelarían tanto los reportajes de investigación como la verdad.