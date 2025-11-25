HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

El informe inicial planteaba suspender a la congresista por 30 días, sin embargo, tras una cuestión previa se modificó esa propuesta de sanción por una amonestación escrita pública.

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso
Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

La Comisión de Ética aprobó sancionar a la congresista Susel Paredes por declaraciones en contra de los hombres que trabajan en el Parlamento al indicar que no permitió que personas trans que acudieron a un evento en el Legislativo usen el baño de hombres porque estos podrían atacarlas tal como sucede en las cárceles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Inicialmente, el informe final del caso proponía la suspensión de la legisladora por 30 días, sin embargo, durante la sesión del grupo parlamentario, Pasión Dávila presentó una cuestión previa para modificar dicha sanción por una amonestación escrita pública, la cual fue aprobada con siete votos a favor y cuatro en contra.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dávila Atanacio sustentó su pedido fundamentando que la suspensión de función y de haberes es desproporcional, pues se cuestiona a Paredes por declaraciones en las que, según la denuncia en su contra, ofende a trabajadores del Congreso.

PUEDES VER: Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

lr.pe

"La congresista cometió un error, pero lo ha reconocido, se ha disculpado y eso tiene que ser valorado. Considero que la colega ha aprendido. Aquí parece haber una intención política de quienes no coinciden con ella y quieren sacarla del Congreso. Se trata de una sanción muy alta para tratarse de expresiones verbales", indicó en la sesión.

Votaron a favor de la cuestión previa: Alex Paredes, Pasión Dávila, Nelsy Heidinger, Luis Kamiche, Janet Rivas, Alfredo Pariona y Margot Palacios. Se opusieron, Elvis Vergara, Rosangella Barbarán, Ana Obando, Héctor Ventura.

Notas relacionadas
“Dina Boluarte 2.0”: Susel Paredes critica a José Jerí y confirma que postulará a la Alcaldía de Lima

“Dina Boluarte 2.0”: Susel Paredes critica a José Jerí y confirma que postulará a la Alcaldía de Lima

LEER MÁS
Susel Paredes sorprende a Curwen al traer su Labubu al programa: "Es igualita"

Susel Paredes sorprende a Curwen al traer su Labubu al programa: "Es igualita"

LEER MÁS
Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

LEER MÁS
Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

LEER MÁS
Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025