Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

La Comisión de Ética aprobó sancionar a la congresista Susel Paredes por declaraciones en contra de los hombres que trabajan en el Parlamento al indicar que no permitió que personas trans que acudieron a un evento en el Legislativo usen el baño de hombres porque estos podrían atacarlas tal como sucede en las cárceles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Inicialmente, el informe final del caso proponía la suspensión de la legisladora por 30 días, sin embargo, durante la sesión del grupo parlamentario, Pasión Dávila presentó una cuestión previa para modificar dicha sanción por una amonestación escrita pública, la cual fue aprobada con siete votos a favor y cuatro en contra.

TE RECOMENDAMOS INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dávila Atanacio sustentó su pedido fundamentando que la suspensión de función y de haberes es desproporcional, pues se cuestiona a Paredes por declaraciones en las que, según la denuncia en su contra, ofende a trabajadores del Congreso.

"La congresista cometió un error, pero lo ha reconocido, se ha disculpado y eso tiene que ser valorado. Considero que la colega ha aprendido. Aquí parece haber una intención política de quienes no coinciden con ella y quieren sacarla del Congreso. Se trata de una sanción muy alta para tratarse de expresiones verbales", indicó en la sesión.

Votaron a favor de la cuestión previa: Alex Paredes, Pasión Dávila, Nelsy Heidinger, Luis Kamiche, Janet Rivas, Alfredo Pariona y Margot Palacios. Se opusieron, Elvis Vergara, Rosangella Barbarán, Ana Obando, Héctor Ventura.