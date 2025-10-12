“Dina Boluarte 2.0”: Susel Paredes critica a José Jerí y confirma que postulará a la Alcaldía de Lima

Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular y una de las principales promotoras de la vacancia de Dina Boluarte, se presentó en el programa ‘Mood Cast’ del canal Otro Mood, donde empezó la entrevista manifestando su descontento con la reciente asunción de José Jerí como presidente de la República, quien fue denunciado por abuso sexual en diciembre del 2024, caso que sorpresivamente se archivó una semana antes de que jurara el cargo. “El nuevo mandatario es “Dina Boluarte 2.0”, añadió e hizo referencia a todas las investigaciones que Jerí lleva en su contra.

Asimismo, la parlamentaria señaló que escoger a otro jefe de Estado en menos de seis meses “es material y humanamente imposible debido a la complejidad que esto conlleva”. “Yo presenté, en su momento, tres proyectos de adelanto de elecciones para que nos vayamos todos, tanto Dina Boluarte como todos en el Congreso, pero no quisieron y las archivaron”, increpó.

Con respecto a una posible llegada a la presidencia, Susel Paredes afirmó: “Me gustaría llegar con el voto del pueblo, no por un accidente coyuntural”. En ese sentido, resaltó que lo primero que haría sería fundar dentro de la Policía Nacional una escuela de especialistas en crimen organizado. Explicó que el objetivo sería formar agentes altamente capacitados en inteligencia, investigación y tecnología aplicada a la lucha contra las mafias que operan en el país. Sin embargo, consideró que esta medida debe ir acompañada de una profunda reestructuración de la institución policial, ya que la corrupción está instalada en diversos niveles y debilita su capacidad operativa y de respuesta ante el delito.

Finalmente, lo que sí confirmó la congresista es su deseo de postular a la Alcaldía de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026, tal como también lo hizo en entrevista con Curwen. “Me encantaría ser alcaldesa de Lima, ya que soy una persona que ha trabajado ordenando la ciudad, pero creo que primero hay que reconstruirla y recuperarla porque está gravemente endeudada”, señaló. Por otro lado, admitió que aún no ha decidido si participará en el paro nacional convocado para el miércoles 15, al considerar que el clima social es tenso y que muchos ciudadanos expresan su descontento con el Congreso, lo que podría generar enfrentamientos o interpretaciones políticas equivocadas.